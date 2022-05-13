文 / 十月 Canada

古巴游如约而至。

松河的古巴自由行成员有五位，一对情侣，两个单身女子和松河。松河形容两位单身女子，相貌平平的胖女人范凡，和相貌平平的普通女人小苹果。

女人相貌上没达到松河的预期，不过松河依仗着自己高大的男子汉外表，也让这两位女子在旅行结束后与他保持了一段联系。

和胖女人范凡及她的闺蜜们一起约个饭，唱卡拉OK；与普通女人小苹果做了一个月的露水红颜。

事情的高潮是发生在蓉蓉回多伦多之后。

好巧不巧，多伦多的华人圈子就是太小，小苹果和严浩的妻子小秦认识。小秦知道了小苹果和松河有来往，她也不敢挑明，觉得事不关己，再说，告诉小苹果松河的为人，万一人家不领情，自己夹中间算什么。就什么也没说。

只是有一次，小秦和几个小姐妹聚餐，其中有小苹果。平时小秦也会跟关系近的小姐妹说起松河的八卦，说他老公的好兄弟这些年坑了不少痴情女孩。

饭桌上有个小姐妹提了这个话题，说了一堆松河之前的桃色事件，也只是为了八卦别人活跃气氛。小苹果听见后当时没说话，回家后越想越气，第二天直接找去了小秦单位。

“你知道松河是这种人，为什么不告诉我……”小苹果对小秦甩下一堆难听的话后，又去了松河家。

蓉蓉和孩子都在家，松河还没有回来。

小苹果开门见山，说了她和松河的关系。她说自己并不想扰乱蓉蓉的生活，她过来是告诉蓉蓉，松河是什么样的人。

小苹果走后，蓉蓉在松河回家后一连哭闹了几天。松河几天没睡，一直在蓉蓉的吵闹中度过了黑白不分的几天。

蓉蓉这次的吵闹非同小可，她翻出来松河写的日记，记录了他和许多女子的过往情史。又把松河工作的电脑，还有手机翻了又翻。最终的结果是，日子继续过，松河又编了更多的谎言，日子又重新归于平静。

松河也没有责难小秦，毕竟面对的是他的好兄弟严浩。

这是松河几年以前的故事。现在的松河，仍然租房子与蓉蓉及孩子一起生活。只是再也赶不上多伦多买房的班车，又仍然抱怨生活对他的不公，并且继续等待着房价暴跌，圆他的购房之梦。

严浩一家去年卖了联排别墅，换了一套小独立屋。也圆了小秦的独立屋梦想。