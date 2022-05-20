【OTTAWA天天中文学校作文选登】新年愿望

天天中文学校 G8 林靓瑶

2022年如期而至！正如每一年的新年，我都会送出祝福，许下新年的愿望。那么2022年，我要许下怎样的愿望呢？我会像以前一样，许下心愿：祝福我的家人、朋友、老师、同学。我会像以前一样，许下心愿：希望妈妈不剪短我的头发，让我的头发像长发公主一样又长又漂亮？我也会想以前一样，许下心愿：希望有更多的希望。

不！2022年是个不寻常的一年，我的愿望也不寻常！

我们都知道，从2020年春天新冠肺炎大爆发到现在已经3年了，人们出门时要戴口罩，见到朋友只能从远处挥挥手，甚至疫情严重时，我们不能去学校上课，只能在网上和老师同学见面。在电视新闻上，我们看到医生护士穿着厚厚的防护服，精心医治感染者。有的病人恢复了健康，有的却不幸去世。自从疫情爆发，我已经三年多没有回中国看望我的奶奶，和其他的亲人。我好想念中国的美食、美景，以及和家人团聚时的欢声笑语。我还记得三年前我回中国的时候，在南京夫子庙品尝小吃，我最爱吃鸭血粉丝汤、桂花莲藕、小笼包子，还有臭豆腐等等。我们还在秦淮河上划船，那个小船是红色的，船边上雕刻着许多龙和凤的图案，非常精致。小船行如流水，荡漾在清澈的河水上，我们欣赏着河两岸白墙黑瓦的古典建筑，非常地迷人！

我是多么怀念没有疫情时的生活呀！我常常梦想着我要是有一根孙悟空的金箍棒该多好啊，那样我就可以一挥金箍棒就把病毒打得无影无踪，销声匿迹。所以2022年，我的愿望是：科学家们能够研制出一种特效疫苗，打一针就能防止你得新冠肺炎；科学家们能够发明一种特效口服药，一吃下去，新冠的症状就能够消退；科学家们也能够发明一种特效注射液，一针下去，病人安然无恙。

2022年，我的愿望就是希望新冠疫情能够结束，全世界所有的人都能回归到正常的生活，愿我们的家人、朋友们能够再相聚！