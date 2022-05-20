低调的奢华，帕拉贡的百合花

文 / 十月 Canada

“姐，我感觉你带我进入了一个更高段位的收藏平台。收藏界之帕拉贡，低调的奢华。”我深情地打字。

回忆说……

卖家姐姐昨天去多伦多古董展，给我发过来一个此款杯子（蓝色）的一个图片外加价格。我的第一反应是贵！并且回复说：“太好看了，太喜欢了，就是买不起。”

然后，卖家姐姐眼瞅着一个俄国人买走了！然后，卖家姐姐带着心很痛的感觉继续溜达，然后看见了这套绿色的。

砍价的过程相当辛苦，最后砍到了一个满意的数字后卖家姐姐欣喜若狂地买下了，打算自己留着不卖，谁也不告诉。

今天，我去了卖家姐姐那看杯子。看这看那的……然后卖家姐姐也忍不住了，和我显摆她的新买的杯子，打算私人收藏！

然后，我非常严肃地对她说：“姐，我想要这套，我买得起。”

哈哈哈哈！

非常感谢卖家姐姐忍痛割爱，让我又一次心有所属……有一件事我必须说：“看见实物之前，买不起都是虚无。”

杯子和我一起回到家，就一种感觉；“我太幸福了！”

回忆完。

我以为，故事到此就是结尾。犹如四月份的多伦多的天突降大雪，雪突然间下来，它又突然间过去。

是我太简单了，还是百合花对我的吸引力太简单了？事实上，我们都不简单。

百合花对于我来说，是曾经的深刻的喜欢与往事一桩。

回忆说……

北京协和医院门口，我和一位单相思他的她步行匆忙。进大门前，我突然心情散漫地对她说：“等等，我买束百合花。”

“我们一起买？”

“我买，算你一起。”我固执地对她说。

病房里的空气真轻松，我一直说，一直说，一直说。那位单相思他的她用尽了她的一辈子的羞涩，一言不发。直到我说烦了……

我看了她一眼，烦恼地对病榻上的他说：“您好好休息，我们打算走了。”

出了门，单相思他的她气愤地对我说：“你什么意思，给他买花？”

“空着手进去么？”我说。

虽然说，她当时未拂袖而去。不过，经过这件事，她不搭理我了，觉得我风头过了她，和她抢夺最爱。

我无所谓，我也不以为我爱她的病榻上的他。

回忆完。

我也不知道我是不是说清楚了……反正吧，几个月的后来的我发现，我爱病榻上的她单相思的他。

不过。

当年直到今天，除了我自己知道我爱他，我爱过他；与我什么也没说。直到今天，我买到手了这款帕拉贡的百合花，作为纪念我自己知道我爱他，我爱过他。

与我继续爱百合花，与我与岁月的最深刻的喜欢。