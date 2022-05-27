文/ 十月 Canada

这几天一直在买杯子，和去取杯子的长途跋涉的路上。开车经过各种小路，天空是蓝的，而阳光下的颠簸和崎岖让我有点担心树林里突然窜出来个强盗。

上周复活节假期，一早上我电话联系好取货时间，中午开车出发去取一高一矮两个茶壶，帕拉贡的‘新娘的选择’的两个单独的茶壶。我梦寐以求地需要它们加入到我现有的餐具中。

为了快速抵达目的地，我选择了苹果手机的导航系统。路途一半的时候，我进入了一段路修到一半的破落不堪的土路上，干土牙子撕裂的声音摩擦着车底盘，我不得不减速并且绕开各种土坑。

这五公里的路上，我也后悔过。可我退不回去。然后看见后面有两辆车远远地跟随，这让我感觉踏实些。看见大路的一刻，我的心如此激动与感慨着终于安全了。

虽然近段时间我买杯子的频率挺频，并且沉迷不悟。而其实，我的收藏之旅是从买整套餐具开始的，至今也未曾变了初心。相对于买杯子，我更爱收集高贵的餐具。

这套帕拉贡‘新娘的选择’是我入手的第二套餐具。第一次看见它们时，我还未曾了解帕拉贡这一品牌，只是被它外表的淡蓝调子的花色吸引着。

卖家姐姐告诉我，帕拉贡有两款必买的经典款餐具。其一‘新娘的选择’(brides choice)，其二’初恋‘（first love)。这两款全套餐具少之又少。

还记得，初见这套‘新娘的选择’，它们在卖家姐姐的有着晶亮闪闪玻璃的展示柜里摆了好一阵子，无人问津。我见它一面就果断地说：“就要这套。”

五件八人套带一个茶壶，去年买这套的价格是某个单数打头的后面随00的三位数，这个价格在我的认知里是可接受。

还有一个重点，美丽动人的餐具餐桌上摆一摆，小心谨慎地用一用，几年过去如果审美疲劳了，至少还可以原价出售。这是事物美与价值美的共赢。

帕拉贡的这款‘新娘的选择’出自1963年，它有三种底标。其一，品牌名字的黑字下方，有与餐具花色同样的淡蓝花色点缀其间；其二，笔直站立的全纯黑色字体；其三，唯有‘新娘的选择’这几个字是蓝色字体。

我与这两个茶壶的遇见始于四月的某天，我看到一个售卖贴子，高个咖啡壶和矮个茶壶。我看了看底标发现底标与我之前的藏品不同。马上又想，底标不同但不碍事，因为我有全套同底标的餐具，增加两个壶那是锦上添花。

没错，我要收藏的餐具的最佳，是尽量拥有两个茶壶的全套。这就是我肯开一百多公里的单程也要买回家那两个壶的原因。

两个壶的价格另我震惊，很便宜。不过我仍然要砍价，很简单的理由，那个广告挂了一年了，无人问津；其次，现在油价多贵呀？我自然肯定也不会说一个伤害卖家的价格，所以卖家痛快地答应了！终于，‘新娘的选择’这套已入手，现在我有三个茶壶了。

关于‘新娘的选择’的小故事讲完了。