渥太华 / 姚争

自从我在1967年于上海师范大学中文系毕业后，担任了四十余年的中国语言文学的敎师。在漫长的学习和敎学中，我和学生们日益深切体会到语言的意义：语言是人们交流思想、沟通信息、传达情感的重要工具！语言分为口头语言和书面语言。中国的语言历史悠久、种类繁多、生动活泼，具有强大的生命力！从殷商的甲骨文卜筮起始，三千年来留存的语言文字记载，犹如巨大的知识宝库，留给后人以丰富的遗产，并随着时代变迁，不断创新！

在2013年我移民加拿大，在英语世界里，我顿时成为瞎子、聋子和哑巴。五十多年前我上的英语课少得可怜，早己忘记殆尽。人是群居动物，在异国他乡，我迫切想与人交流。所以我只能在华人社团里唱中文歌、跳广场舞。幸好我还有中文底子，在六年里写出近百篇文章，报道华人社团的重要庆典、文体表演及中加文化交流活动，刊载于华文报纸与中文网，起到了一定的作用。但是，从2019年新冠疫情肆虐，华人线下活动基本停摆，我不得不离开华人的舒适圈，回到居住的社区。又因旧疾复发，遵医嘱，除了服药，每天需要多多到户外散步，才能巩固疗效。幸运的是，在我居住的老年公寓旁边，便是著名的MacDonald Gardens Park（麦克唐纳公园），也是一个溜狗的好去处。那里小山起伏、绿树成荫！碧草地上奔跑着大大小小的活泼狗儿，三三两两的人们悠闲地聊天，真是一幅动态的图画！

两年的治病疗养过程中，我从老伴、女儿的话语与行动中，增添了与疾病抗争的信心和勇气！尤其是在麦克唐纳公园，更给了我精神慰藉和疗愈！我是唯一在此散步的中国老太，也没有狗，但是善良纯朴的加拿大人很快接纳了我，他们远远看到我，便挥手打招呼，他们的狗儿也欢快地向我跑来，让我快活地大笑起来！我把脑子里残存的英语单词、短语，结结巴巴地介绍自己，表达我的感谢。我说自己英语很差，他们幽默地说，没关系，我的中文也很差。我夸他们的狗儿：漂亮、可爱、强壮、大只或娇小……，他们非常高兴！在见面一二次后，我努力记住并叫出人们宠爱的狗狗名字：凯利、巴迪、潘、史若比……，一下子把我与大家的距离拉近了！白发苍苍的老人、金发碧眼的少女、高大英俊的帅哥、丰满优雅的女士，都让他们的狗儿与我玩“你扔我捡”的游戏。而这一切都源于我们之间的简单而有效的语言交流！两年来我深深体会到语言是桥梁，可以把不同种族的陌生人，变得亲近而熟悉，而所有语言中，最基本且最重要的是礼貌用语：你好、请、谢谢、对不起、再见。再加上真诚的目光、热情的笑容、形象的肢体语言，能够让我的意思传递给对方。

两年多的病休日子让我日益明白：生活在加拿大，学习英语是重要与必要的！哪怕是老人，也得尽可能地记忆一些交际性的语句，才能融入居住的公寓和社区，与大家和睦相处，让自己的全身心轻松愉快起来，去充分享受加拿大的烂漫春花、凉爽夏日、深秋红枫、冬天白雪，以及加拿大人的热情！