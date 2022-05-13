——记多面手刘桂芝

渥太华 / 美图组·琴声悠扬

渥太华的秋末，一望无际的农场，一个镜头映入眼帘。头戴棒球帽，身披外套的男子席地而坐，旁边持手机的女士在摄像，“老伴，抬起头来！”这就是刘桂芝在练习拍摄慢动作视频，场景好温馨哦！

桂芝移民多年，已逐步适应了这里的大农村生活。平时的时令蔬果，也会在自家园子播种培育。你看，去年八月，她自拍《我家的小菜园》视频，满眼的绿叶黄花，清新舒爽！白菜田、茄子地、丝瓜棚、豆角架、葡萄房，琳琅满目，应有尽有。品种多样，形状各异，色彩斑斓！红辣椒有圆的、柿子形；西红柿红橙并呈双胎；低豆角、白不老、西瓜、南瓜有长的、圆的；紫色茄子、青色箩卜、碧绿黄瓜，葡萄也有紫绿两种，均带玫瑰味道，酿成香味扑鼻的葡萄酒，是招待宾客的佳品。花盆上多彩的花朵，不时地吸引蜜蜂飞舞，那星星点点的酱红枸杞，把菜园点缀成美丽的花园，赏心悦目。丰收季节，硕果累累，足以自给自足！记得在开心厨房活动时，她经常带着自己种植的生脆鲜嫩黄瓜，珍珠般鲜红的圣女果等，让大家品尝。至今美味尚留齿间！



桂芝这位勤快的种植能手，还是编织花色多彩的小饰品的巧手，在手工组，她编织各式各样的帽子、鞋子等小工艺品，引人注目。剪纸艺术也不在话下，立体雪花剪纸，瑞雪兆丰年，彩蝶飞舞，用春色装点圣诞树，使圣诞节的气氛更加热闹非凡！

她更是视频制作的高手。凡有大型联欢会，重头节目，首当其冲承担。众乐乐六周年回顾展时，片头序曲，内容繁复，10几篇章，500多张图片，10分26秒视频，由她主创！其间付出的辛劳可想而知。再如，她制作的有18位老人4对夫妻参与的朗诵视频《心若年轻，岁月不老》，10位老友诵读的《向八十岁进軍》，篇幅长，人员多，视频制作有难度。可桂芝从文本的分配，角色朗诵的画面，背景音乐的选择等方面都作了精心的设计，这声情文图并茂、谱写生命颂歌的视频，一经播出，反响热烈，令人振奋。

她学习视频制作精益求精，凡群里有新作品，她立即跟进，且一学就会。最近在美图组活动中，她以“50种中草药”的视频为范本，讲解了录屏知识及裁剪、分割、变速、文本朗读、选择音色等技巧的运用，全方位的讲解，有问必答不厌其烦，大家学有所得，收获颇丰！

这位美图组的高手将继续组织朋友们学习网络知识，提升开拓新的领域，和大家一起跟上时代的步伐。

勤奋好学的桂芝英语水平也不赖，高级班学员。圣诞节、春节，她制作的集体英语拜年视频多次在108英语沙龙展示!童话剧《小兔乖乖》《东郭先生和狼》集体英语配音朗诵，多次演出，反应极好。她功不可没!桂芝的确非常棒！她热心公益活动，勇于奉献、助人为乐是全方位的。无论是美图、编织、种植、英语、书法、海老会值班都是积极认真、不遗余力的。始终如此谈何易？奉献爱心价更高！她有一颗纯净的心，为人率真，快人快语，说干就干，有求必应，大家有问题都愿意找她。

这位种植能手、编织巧手、撰文快手、美图视频制作高手、热心公益的多面手，戴上天津聪慧的麻利大姐这顶桂冠，真是名副其实，当之无愧！我们为有这样多才多艺的好姐妹而自豪！五月的鲜花盛开，八月的桂花遍地。“莫羡三春桃与李，桂花成实向秋荣。”让桂花香飘众乐乐，芝宇眉间神采飞扬！