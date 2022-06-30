渥太华 / 肖庆涵





今年入春以来阴雨连绵，气温一直上不去。终于6月25日迎来了一个艳阳高照的周末，因而迫不及待的和两家朋友相约，周六开车去距渥太华80多公里，有6000多居民的小镇Perth郊游。

Perth始建于1816年，政府把此地作为参加过1812年第二次独立战争的退伍军人的定居点。发生在1812至1815年的第二次独立战争，名义上是美国正式向英国宣战，但英军的退伍军人，大约50%是加拿大民兵（领半饷），其它的退伍军人来自于法国、德国、波兰、意大利、苏格兰和爱尔兰（给土地），因此镇上随处可见具有欧洲风格的历史建筑，其中Perth政府大楼和Perth博物馆都是值得一去的地方。

Perth位于Tay河流域，因为Tay河在进入小镇前分为两叉，在通过小镇后又汇合到一起，所以Perth镇的中心是在一个岛上。为便利交通运输，19世纪时开凿了一条9.8公里长的Tay运河，通往渥太华和金斯顿之间的Rideau运河，从而可以驾小船从Perth出发，经Rideau运河、Ottawa河，进入Saint Lawrence河。因为Perth是个岛，所以有着独特的水道街景，几个有特色的餐厅都是沿河而建，我们事先选择了一家名叫Maximilian的德式餐厅，朋友赶紧打电话预订了室外露台上的座位。

到达Perth之后，我们把车停在了农贸市场，并特意到市场中名曰“水晶宫”(Crystal Palace)的玻璃大棚里转了转，它是一个变废为宝的杰作，其材料全部来自渥太华Rideau Street上废弃的玻璃围墙。转完由于时间充裕，大家又沿着Tay河走了一圈之后才去吃午饭。Maximilian餐厅的露台不大，但景色很好，正对着河中的喷泉。很多划船的游人都要划到喷泉这里来照像。由于这家餐厅的特色菜是炸肉排，另外还有匈牙利炖牛肉和肉肠拼盘等欧洲菜式。因此我们每家都点了炸猪排，同行的一对东北夫妇说，在哈尔滨时就喜欢上俄式炸肉排了。我也不由想起，自己第一次吃炸猪排的事情。

1970年春节期间，五七干校放了十天假，母亲带着我先去上海看望外婆、三姨和两家舅舅，然后再回北京的家呆几天。有天随母亲去外滩游览，快到中午时她说：“带你去吃猪排面”。我从小就爱吃肉，听到母亲说“猪排”感觉很兴奋。跟着母亲沿着黄浦江，走了多半个时辰，我说：“妈妈，咱不吃猪排面了吧？我饿了，这么多饭馆咱们吃什么都行呀”。母亲说：“快到了，坚持一下，这是家老字号，今天不去吃，下次不知道什么时候才能来了”。小店里人挺多，端上来一看，原来猪排面是一大碗面条，加上两块炸得色泽金黄、香气扑鼻的猪排。吃到嘴里外脆里嫩，既爽口又解馋。后来回北京之后，去了莫斯科餐厅才知道，原来那猪排面，就是中国的面条配上俄式炸猪排的混搭。

午餐之后我们在小镇上散散步、逛逛街，然后去位于镇中心的Stewart公园，坐在水边吹吹风、聊聊天，感觉很惬意。这座占地5.24英亩的Stewart公园，是Perth小镇的瑰宝，遍布着绿油油的草坪和高大的枫树，还有一个岩壁花园。整个公园由三块土地组成，Tay河的几条支流从公园蜿蜒穿过，古色古香的人行天桥将三个地块连接在一起。在此休闲，闻着花草的香味，听着潺潺的流水，与亲朋好友叙叙旧、发发呆，看看走走，歇歇坐坐，呼吸清新的空气，真是一种难以言喻的享受。

像大部分加拿大小镇都有名人一样Ian Millar是Perth的传奇人物，他是加拿大的马术运动员，其比赛周期从1976至2019年长达43年。他先后参加过10次奥运会，是迄今为止参加奥运会次数最多的运动员。而他的第一枚奥林匹克奖牌，是在2008年北京奥运会上获得的银牌，那年他已经61岁了。Ian Millar和他的马Big Ben的大尺寸铜雕像就耸立在Stewart公园附近。到Perth去游览，别忘了在雕像前拍照打卡哟。