Summer Bounty诠释的特别关注

文 / 十月 Canada

今天路过一家古董店，看见了这只Summer Bounty，便收藏了它。

我舍不得举着summer bounty的茶杯喝咖啡！哪怕天气无比晴朗，云朵顶着蓝色引吭高歌。歌曲的旋律和平凡的生活只等着一只Summer Bounty的骨瓷杯的穿针引线，引导我的思绪奔赴诗和远方。

我如丘而止了！

我担心咖啡缭绕的热浪么，还是我不相信自己的手被爱它的心震动得不时地抖上一抖？

两者都有吧……

每一套骨瓷茶杯的收藏过程都有一个心灵上的小故事。第一眼看见它，第一时间想到是不是买得起；又想当我怀揣着真挚的心奔向它，那么它的品行哪哪的都无比端正么！

这几天有个小伙伴问我，怎么知道我买的这只骨瓷杯品相好，或者某种程度的瑕疵必须放弃它？

我心里默默回忆我也喜欢完美，它美貌上看不到瑕疵，完全是一副彻底征服世界的模样。如果我确有这番心意，是的，我曾经确有这番心意。如果我确有这番心意且持之以恒，那么我也许就无法拥有至今的这些个多的艳压群芳的骨瓷杯了！

那么，总有个尺度？我有个尺度，看看是不是和你们的尺度一样。

其一，杯子放在张开的左手手掌上，伸出右手那纤细的食指，指尖轻轻敲打杯身……见过有小伙伴把击打弹球的重头模式运用到骨瓷的杯身，我目睹过，我默默心疼过。指尖轻敲杯身，它给出清晰的叮的一声回音，近似水晶杯碰撞时的五线谱的旋律。

这是它的第一个完美的回应。

如果它是闷声的，像玻璃杯的回音那样的虽败犹荣，那么它开片了！只剩下外表的光鲜。收藏价值下降百分之多少我说不清，但使用和观望它的价值并不受到影响。

其二，肉眼可见的细小的裂纹。

如果这个裂纹它足够小，它足够不起眼，特别是如果处于近邻杯口的地方。那么你轻敲杯身时，声音上你发现不了异样。它仍然有‘其一’意义上的完美指标。

这时，就只能靠明媚阳光下或是亮堂的日照下的触摸，和我的肉眼识别术。

其三，有其三么？

掉瓷，磕碰下的杯底某处的少一块？杯口靠摸，杯底靠摸；盘子底部的少一小小点的一小小点的掉瓷，你在乎么？

我在乎么？我必须表明我对于盘底的掉瓷的接受指数的态度，我的接受态度是我看得下去。你的看得下去的态度就自己定夺。

其四，有其四么？

其四必须有。比如岁月的痕迹，一个黑点，两个黑点，几个黑点。放心，不会有更多黑点的。

其五，我们会遇见不同以往的骨瓷杯的自带的各不相同的不足之处。决定买它回家与否，看价格，看买它那天的心情，看买它那天的心情之上你的钱袋的富裕指数。

以上这些的振振有词，不过是由于今天我遇见了Summer Bounty，它诠释给我的意思也包括你的特别关注。