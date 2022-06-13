文 / 十月 Canada

小月是一个八岁的女孩，一位一年级的小学生。

这年暑假，爸爸要出差一个月，妈妈在疗养院养身体；外婆临时回老家去照顾生病的外公，要过了暑假才回来。爸爸决定把小月送去邻居李阿姨家里过暑假，小月的弟弟继续留在幼儿园里全托。

李阿姨的丈夫这次和小月的爸爸一起出差。李阿姨的两个女儿都出嫁了，平时只有李阿姨一个人在家。爸爸把小月送去李阿姨家，李阿姨十分热情地说一切放心。

李阿姨平时就待在家里，除了去食堂打饭和买菜出去一会儿。为了安全起见，李阿姨只让小月待在家里，不许外出。

小月心里是反对爸爸这一切的安排的，她想自己呆在家里，自己照顾自己。她觉得自己也可以去食堂打饭吃，不必住在别人家。但是她没有把想法告诉爸爸，就听从了爸爸的安排，住进了李阿姨家。

第一天吃晚饭的时候，李阿姨的女儿回来了，李阿姨去食堂打了三个人的饭，买了馒头和两个菜，三个人坐在一起吃饭。见李阿姨和她女儿先动了筷子，小月才怯生生地夹菜吃。

李阿姨买了馒头做主食。小月见李阿姨的女儿掰了半个馒头吃，她犹豫了一下，然后也伸手准备拿馒头。李阿姨立刻告诉小月说：“你掰的馒头必须自己吃完，你的手碰了馒头，所以这个馒头别人就不能吃了。你要是吃不了一个馒头，就吃姐姐刚刚掰的这半个。”

按李阿姨说的，小月就吃了姐姐掰下的半个馒头。

吃完晚饭小月就回到房间里，一直写作业看书，直到李阿姨说：“九点了，该关灯睡觉了。”

白天的时间对小月这样的小孩来说也挺难熬。每天中午李阿姨要睡午觉，要求小月也要睡午觉，不能出房间弄出声响。小月这样生活了几天，实在熬不住了，想回自己家。因为都住同一个院儿，小月的家就在旁边的楼。

有一天中午李阿姨睡午觉，小月在房间里想了又想，决定回自己家去。她蹑手蹑脚走出房间，想开门回家，拧了半天一直拧也不开大门的锁，可能是李阿姨担心小月出门，大门反锁上了。

打不开门小月又回到房间，想想又不死心。所以每间隔一会儿，小月就去拧一回门锁，拧不开她也不放弃，干脆站在门口站着想办法。

下午四点李阿姨睡醒了出来，看见小月站在门口，就问她做什么呢？小月说想回家去。李阿姨听小月这么说，有点着急的说：“你哪也不能去，你走了我无法和你爸爸交代。”

由于幼儿园只剩下小月弟弟一个小朋友还没有回家，老师给小月爸爸打电话，说还是把孩子接回家吧，暑假期间幼儿园照顾一个孩子有些困难。

小月爸爸周末请了假赶回家一趟，从幼儿园接回弟弟。爸爸本来想托爷爷奶奶照顾弟弟，小月继续住李阿姨家。见了小月，听小月说不想继续住李阿姨家了，她可以照顾好弟弟。再一想，吃饭有食堂，爷爷奶奶也就住隔壁，如果两个孩子自己生活，有急事也可以找爷爷奶奶。就同意了，让小月照顾好弟弟。

爸爸出差期间，小月把弟弟照顾得挺好。一天三顿饭去食堂打饭，午饭后带弟弟去对面的草地上跑来跑去地粘蜻蜓。也有和弟弟发生矛盾的时候，小月就学着妈妈教训她时的样子教训弟弟要听话。

转眼暑假结束，妈妈从疗养院回来了。外公身体硬朗许多，外婆就撇下外公回来继续照顾孩子们。外婆和妈妈都很好奇小月是如何照顾弟弟的，毕竟，小月也只有八岁而已。

小月告诉妈妈：“以后不要让我再寄人篱下，我只要住自己家。你们都不在家时我可以自己生活，也可以照顾好弟弟。”妈妈问小月：“在李阿姨住的那一周怎么样？”

小月犹豫了一下，还是说出了压在心头的话：“妈妈，李阿姨说，我用手掰过的馒头别人就不能吃了。”小月还告诉妈妈，她最后吃了姐姐掰过的那半个馒头。