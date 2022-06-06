——记别开生面告别会

“杨羊老师要回国啦！”消息传来，美图组炸开锅了！微信群里欢送，祝福帖子铺天盖地，热闹极了！为了集中表达大家心意，5月17日，周二活动日，Zoom云端相聚，开了个告别会。会上各人自备水果、瓜子、清茶一杯，手捧绢花、绒线花、鲜花等，营造轻松氛围。杨老师盛装出席，白色西服，优雅大方。大家的感情错纵复杂，既为她能与相别三年的老伴团圆而高兴，又难舍定期定时网上举办丰富多彩活动的策划者。文英老师同样如此，时而兴奋，时而激动，时而感慨……

捷生一首深沉的《往日时光》拉开记忆闸门，人生最美的珍藏是往日时光！苦难的生活磨炼意志，最好的伙伴分享快乐悲伤，生活依然充满渴望。她浑朴醇厚的歌声，韵味十足，勾起文英大学毕业时的回忆，想到分配到黑龙江工作的蹉跎岁月，更知足今天生活的温暖。



雪艳一曲《爱在天地间》呼唤爱的力量，随着她婉转悠扬的旋律，伴着一幅幅朋友在一起的画面，来自五湖四海的朋友更感受到爱的真情和力量。

桂芝也一展歌喉，演唱一曲李叔同先生的《送别》，音乐起伏平缓，长亭、古道、夕阳、笛声等晚景，衬托寂静气氛，深沉感叹，恰当地表现告别友人的离愁情绪，赋予一种特别美感。“人生难得是欢聚，唯有别离多。问君此去几时来，来时莫徘徊！”

海英高歌《好人一生平安》更是动人心弦，有多少往事仿佛还在昨天，多少朋友仿佛还在身边，真情祝愿杨羊一生平安！虽然相隔天涯，网络近在咫尺，有缘再见，温暖人间！

一首首耳熟能详真情满满的歌曲，让大家思绪万千，往事一幕幕浮现在眼前……

刘洁作为她的同乡好友也特别兴奋，虽国内已是深夜，仍在共享屏幕上为大家播放收存的精彩视频和照片。这一张张照片记录了文英老师与我们一同度过的美好时光。自2012年移民以来，文英老师始终热情活跃在社区，积极筹备各种联欢活动。

从220 Stoneway Dr.到水龙公园；从4100 Strandherd Dr.到Minto体育馆，从养老院慰问到国会山表演，只要她在渥太华，就有她组织活动的身影！

看，身着绣花红马夹，居中端坐，笑得多欢！郁金香节，头戴凉帽，双手持机，俯身抓拍，那么投入！那架势真是地道的专业摄影师！姹紫嫣红，怒放绽开的花儿，多彩艳丽！映衬着姐妹们多姿的倩影，真是一道靓丽的风景。

半月湾舞蹈排练《望月》《採茶舞》，临时急需替补，她有求必应，上场演出，尽善尽美的表演，可见她的舞蹈功底之深厚！

2017年，文英老师为大家争取到第九届舞林大会开幕式戏曲操表演的机会，于是带领大家一招一式的勤学苦练，出色认真的表演，引起了舞林大会组委会的关注和认可。

既而有了众乐乐团队在第十届舞林大会《丹凤朝阳》的精彩展示和2019年参加国会山加中文化节交流中《兰花花》的惊艳表演回顾。众乐乐团队一路走来成长历程，文英老师的确是功不可没。

在庆祝建国70周年活动中，身着各色旗袍，配上红围巾的模特走秀队，真的靓丽又喜庆，这30条喜庆的大红围巾，也是文英老师从国内带来，捐赠给团队的。她还应邀参加了去国会山国庆闪艺活动，与年轻的朋友们一起演出《我和我的祖国》，一袭绿色大摆裙，轻歌曼舞，美到极致！

2020新年，指导男生排练新疆舞《大阪城的姑娘》，演出时火爆全场！总之，杨老师凭着她的文艺才能，给我们留下的印象是深刻的！欣赏了美照，重温了美好时光，又有两个别致的节目让大家耳目一新。

老乡老邻居晶莹，今天特意说了段天津快板，用原汁原味的天津方言，朴实无华，真情实感，夸夸杨大姐！聪明活泼点子多，本领大，智多星，领导美图组有才华，安排好每次活动，有条不紊，编排节目一个又一个。手工组里剪纸妙，雪花飘飘洒洒，美丽无比！听说回国内心酸，千言万语归一句，最大的心愿祝安康！

连高龄不大露脸的帅老师，也用钢琴伴奏，中英双语歌唱《友谊地久天长》不忘旧日朋友，真情流露！

告别会上还有众多感言，诉说着一段段动人的故事！

焕芝道出每天清晨打开微信，第一眼就欣赏美图组涌现的佳作，赞叹不已！身居异国他乡，又在疫情期间，感受这个欢乐家园的温馨，收获良多！又表达了自己因眼疾，少交作业的歉意。朋友们纷纷予以勉励，桂芝还讲了她冒着风寒，去公园为朋友拍摄6分多钟太极拳视频，并反复修改的事情，令人感动。

陈玉芬是新朋友，却是美图组主力军。每天用各种类型视频，传送早安问候，贵在坚持，精神可嘉！今天，她因有就医预约，提早用充满感激的话语，表达感恩祝福之情！远在国内的崔虹，近日下乡体验生活，网络不佳，赶不上赴会，多次在微信表示遗憾，仅凭录屏实况，她说，难忘充满真情大爱的美图盛会，欣慰、亲切、感动，祝愿诸事顺遂！

告别会持续2个半小时，大家仍意犹未尽，最后人人手持花束，纵情合唱《我们是快乐的好朋友》，喜欢舞蹈的张岚，情不自禁，挥动双手，载歌载舞全情投入，气氛热烈！桃李多锦绣，无悔好年华。满怀憧憬新生活，永远向前进！

杨老师为汇报答谢大家的盛情厚意，临行前，展示她多年珍藏的幻灯片，教授制作的技术，大家兴趣盎然！摄影技巧、美图秀秀、剪映、录屏、幻灯片……多年积累，无私奉献，宝贵财富，受益无穷！，

笔者与杨羊多年相识，跟随她的足迹，参与各项活动，真切感受她的人格魅力，威信之高，号召力之强，才艺之丰，真女中翘楚，快乐女神。特以顺口溜作为本文结尾。

别开生面告别会，欢送杨羊回故乡。

挥动花儿大合唱，快乐歌声传九洲。

喜忧参半错纵交，家人团聚情理中，

难舍往日朋友情，思潮翻滚如潮涌。

今日姐妹抒胸怀，动人故事一桩桩。

献花歌唱才艺秀，钢琴伴奏友谊曲，

更有天津快板响，亲切乡音乡情表。

共同表达感激恩，回忆文英平素材。

照片视频雪花飘，晶莹剔透闪光彩，

一张照片顶千言，万语展示组长才！

文英倾心制录屏，摄下美好一幕幕。

本人不才手笨拙，片言只语文字留，

略表心意送我友，岁月长河永流淌。

待到晴空机翼展，遥祝一路途平安。

回家再报抵达讯，期盼来年重相聚！

（美图组/琴声悠扬）