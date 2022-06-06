逆风而行，为老年朋友送快乐的人们

渥太华 / 陈菁

两年前，疫情肆虐，生活突然按下了暂停键，整个城市仿佛进入了真空地带。人们面对这场突如其来的灾难还没有想明白，可日健高龄康乐中心的三位年轻人，第一个想到的却是中心一百多位老年朋友。他们在思考：日健中心一百多位老年朋友，突然失去往日的活动场所，突然和朋友们失去了联系，一个人闷在家里，老年朋友的心理和身体健康会不会受到影响。不行，一定想办法让老年朋友们居家防疫的生活充实起来，快乐起来！他们逆风而行，全力投入到活跃老年朋友们居家防疫生活中去。



也许这就是日健中心三位年轻人的性格。为了中心的老年朋友们，他们雷厉风行，很快就普及了Zoom软件，把昔日日健中心的活动，通过网络送到老年朋友家中。很快，通过线上，老年朋友最喜欢的健身舞、太极拳开班了；紧接着英语班、国语班线上教学开课；怀旧歌曲一起唱、在家游中国、厨乐无穷……各种线上活动井喷一般。为了满足没有上网设备的朋友参加活动，中心还提出会员借用电脑项目。同时运用电话会议形式，开辟了中外风俗趣谈、广东情怀、电脑手机讲座等等。每周从周二到周五，每天活动不断，老年朋友们说：比原来去中心参加的活动还多。2022年初，中心统计会员参加活动的情况，平均每人每天参加两项活动。

在疫情肆虐期间，这三位年轻的工作人员，逆风而行，为老年朋友们上门送消毒洗手液；代老年朋友购物并送货到家；两年圣诞节，不管疫情如何，他们迎风冒雪带着礼品走家串巷，把中心的问候和关心送到老年朋友家中。这一切都让老年朋友们倍感温暖，都把这三位年轻人当作自己最亲的亲人。

正是在日健中心这样的三位年轻人感召之下，会员们主动出来做义工，为老年朋友居家防疫期间快乐生活做一点奉献。会跳舞的，在屏幕前带领大家跳健身舞、排舞；会英语的，教英语；会国语的，教国语；会太极的，当起太极教练；懂电脑的义务为大家解决使用电脑中遇到的难题……义工们把自己的快乐和老年朋友们的快乐融合在一起，和日健中心三位年轻的工作人员一样，努力把快乐送到老年朋友的家中，让老年朋友们安全度过居家防疫的非常时期。

疫情发生两年多，老年朋友们不仅没有寂寞，反而比线下活动时过得更充实、更快乐。正像会员们演出的顺口溜一样：日健中心快乐多，居家防疫不寂寞。感谢主任和员工，全心全意为长者。