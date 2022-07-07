渥太华 / 姚争

亲爱的家长们，精彩纷呈的夏季来临了！坐落于渥太华的加中少儿合唱团为孩子们带来了一个超炫的音乐计划，这个计划将带领您的孩子参与到一首最新原创歌曲的录制中，从排练到录音、录像。孩子们将亲自去打造一首经典，将他们的歌声与身影同歌曲一起永久流传！

加中少儿合唱团Chinese Canadian Children’s Choir of Canada，简称C5是首都地区著名的少儿合唱团，爱心与才华兼备的老师们创作了一首又一首少儿歌曲，精心呵护着孩子们的成长。这些饱含着C5老师汗水与心血的作品为我们的孩子播下了真、善、美的种子，也填补了渥太华地区华裔少儿合唱团的空白。更加值得我们本地华人珍惜的是，令极为重视合唱艺术的西方合唱界赞不绝口。这支合唱团不断的推陈出新，创作出业界公认的好歌曲，有的获得金奖，有的被选入冬奥会歌曲，有的被CBC加拿大国家广播电台邀请首播。特别是在疫情期间，他们消耗了大量的精力和时间去推出一首首歌曲，有中文，有英文，并联合本地学校一起演唱，CTV称赞到“这支合唱团以歌声传播爱而不是恐惧，携手未来反对歧视”。C5合唱团满满的正能量和社会担当，得到了社会各界的赞扬，如CBC、CTV、中国文化网、中国日报等主流媒体多次报道和采访，感动了无数人。

今夏，他们一改往日的抒情风格，创作了一首酷炫十足，全新风格的功夫歌曲——《双节棍传奇》，歌唱力量，歌唱连接四方的哲理，歌唱顽强进取的精神，以至真至纯的山野童声致敬中华文化，致敬双节棍功夫巨星李小龙。

作曲者是C5合唱团团长管亚东，作词是北京首都师范大学陈源。她们多次联手，打造经典曲目。歌曲汇聚了渥太华、多伦多，以及中国多位艺术家。孩子们将参与专业录音、录像，体验付出与收获的快乐，录制结束后还会获得证书和MV作为留念。这首精良作品也将作为C5的代表节目，推送至各文化交流活动及节日活动。

这么好的机会，您还在等什么呢？快快给孩子报名吧！欲了解详情和报名请搜索如下链接https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerw0TfzNy_a-UKL1XR1-9SZbmnyRVq1TvPErVHE2QDhdIfkQ/viewform

或进入官网:C5Choir.com