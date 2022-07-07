东安省台山同乡会通告

二零二二年七月一日

因疫情而被逼停止舉辦所有公開活動差不多三年之後，六月十八日，本會舉辦了本年第一次戶外活動；在必治活墓園公祭先僑，共一百一十五人到場；比預期熱鬧。

此次公祭，得本會會員及各界人仕一如既往的鼎力捐助支持；在此誠心鳴謝：

捐款

100：梁日康夫婦，梁楠夫婦；

50：龔錫賢夫婦，陳森夫婦，林堯姆，伍金水夫婦，粱挺輝夫婦，黎大劍夫婦，黃潮銳夫婦，David Hum夫婦，譚從政夫婦，龔柏寧夫人，陳炳賢夫婦，張集源夫婦，馬滌邦夫婦，陳國富夫婦，David Tom夫婦，無名氏，龔惠愛；

40：胡國培夫人，余鐵波夫婦，馬和鐸夫婦；

30：區銀愛，余子良夫婦，方國盛夫婦 胡國佐夫婦，鄧以祥夫婦，鄺榮普夫婦，王國強；

25：黃定桓；

20：譚遂林夫婦，黃迺佐夫婦，鍾錫鄒，熊俊賢夫婦，李國雄，陳慶年夫婦，阮志恒夫婦，余健民夫婦，雷健強夫婦，李永昌夫婦，鍾健威夫婦，陳恩信夫婦，譚柱明夫婦，林志堅夫婦，方錦波夫人，蕭華興夫婦；

10：黃潮鼎夫婦，伍仲鵬夫婦。

捐贈糕點：

張集源夫人，譚柱明夫人，雷健強夫人，馬和鐸夫人。

捐贈物資：

陳允權夫婦 雞腿40磅，區銀愛 外賣盒一箱。

本會前理事李發強先生千古，李府捐本會經費一百五十元。本會敬祝李先生永享仙福，李門人口平安健康，家業昌盛。

本會將舉辦本年燒烤同樂：

日期：八月十三日(星期六)上午十一時至下午四時；

票價：成人三元，小童不足十二歲免費。都須憑票領取食物；

食物：烤雞(小童餐是熱狗)、生果、薯仔沙律、樽庄水。

請注意，為了適當預備食物，必須預先購票或向相識的本會理事登記預訂，到場領取；如果缺席，票款須照付。

購票或任何查詢，請聯絡以下本會辦事人：

陳 森 592-9736 劉瑞蘭 731-0874

王國強 736-0772 方國盛 722-8015

梁玫瑰 599-6548

電郵：primngca@yahoo.ca

本會網址：eohsa.org