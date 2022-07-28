[KANATA中文学校作文选登]加拿大的冬天

唐奕 Jerry Tang

因为出生在加拿大，我从没想过这里的天气有什么特别的。但是当学习了世界地理之后，我才发现加拿大的气候还是和很多国家不一样的。我注意到的第一件事是，与很多地方相比，我们的冬天特别长，特别冷，雪下得特别多。几年前我和爸爸去中国旅游，气温真是差得太明显了，那里比加拿大暖和很多。

有人不喜欢冬天，但加拿大的冬天真的非常长。十一月底就可能开始下雪，会有至少十几天的气温会到零下30度，还有各种暴风雪和冻雨，让人生活很不方便。到了三四月份，世界其他地方都春暖花开了，而加拿大还在下雪，这就有点烦人。

但是，除了这些不好的地方，我想谈谈拥有漫长冬季的好处。雪真的非常美丽，大雪落下后，孩子们可以堆雪人，打雪仗，还可以参加许多冬季活动,还有像Winterlude之类的游园会。我已经学会了适应这里的气候，也学会了欣赏雪。在加拿大的冬天，我学会了滑冰和滑雪，不过冰球不适合我，我去看比赛就行了。甚至我也不讨厌下冰雨的日子，虽然路面非常滑有点危险，但是学校一定可以请假，所以我可以美美睡个懒觉。

总的来说，我对冬天没有特别喜欢，但是你想，当冬天结束时，夏天就快来了，而几个月后，又是冬天，循环往复。只要你愿意，都可以享受大自然，欣赏不一样的四季风光。我无法想象加拿大没有漫长的冬天，因为它似乎永远不会发生，而且最大降雪的记录每年都在不断被打破。或许在未来，当世界气候变暖时，我们可能又开始怀念起加拿大漫长、美丽、愉快的冬天。