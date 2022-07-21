文 / 十月 Canada

一早，明亮的阳光洒满草坪，我拉开通向后院的玻璃门，迎面一股清爽的空气呼啦啦围过来。我刚刚踏出室外，没等我关上纱门，草地上空飞着的一只苍蝇一边嗡嗡嗡嗡，一边突然猛一下飞进了客厅。

我回头看了一眼室内，厨房的操作台上没有裸露的食物。几个瓶瓶罐罐摆在那里，有几样食材，咖啡豆，都被封在瓶子里。

餐桌上也没有食物。

索性，我也不关纱门了。我希望这只未来一天必将饿死在房子里的苍蝇，它能清醒地意识到它应该飞回自然界。

不然呢？虽然目前看，房间里更凉爽。盛满食物的冰箱门随时都有机会打开，各种食物经过煎炒烹炸后放在餐桌上。光是闻上一闻都比自然界那些剩菜剩饭的味道强上几倍。

我想，这只苍蝇是抱着如此值得一提的愿望飞进客厅的。它好像在我敞开纱门的这时候，又喊进来一位和它个头差不多大的另外一只。

两只苍蝇在房间的客厅里一直嗡嗡嗡嗡作响地飞来飞去。我想我的决定是错误的。我不能无休止地敞着纱门，任它组织更多的亲戚朋友进来。

然后，我关上了纱门。

我在草坪上拔野草，打开灌溉系统，看了一会儿飞溅的水花浇灌绿地。待一切忙来忙去的活就绪，我没有忘记屋里的两只苍蝇，我想看看它们俩在干么！

除了继续搞着嗡嗡嗡嗡的噪音，它们俩仍旧没有找到一处地方安定下来。我这次换了一个策略，让紧闭的纱门和玻璃门之间交错着。这既可以闻见自然的气息，又可以享受室内的凉爽。

不一会儿，一只还算聪明的苍蝇落在了纱门上。

我轻手轻脚地拉开了半个纱门，关上玻璃门。给它一点时间，认清自己的最后去留。至于另外那只贪图一时之快的笨头脑的苍蝇，第二天早上被我发现，它饿死在客厅那望向草坪的白色的窗台上。

我简单地收了它的尸，准备开始新一天的室外工作。

我拉开落地的玻璃门，拉开纱门。这次我没有急着关门。我也知道未及时关门的后果。

夏天，嗡嗡嗡嗡的苍蝇喜欢在草坪上飞来飞去晒着太阳，寻找以为的更有意义的各种机会。进入到一处新颖又别致的房子里溜达一圈，未尝不可呢？

围城之外，吃着剩菜剩饭；也许不如进入围城，过完嗡嗡嗡嗡人生的最后一日。