——贺致恢复高考四十五年来榜上贤(三首)

渥太华 / 叟声

一

文革时期号令颁，上山下乡红一片；

贫下中农再教育，经受风雨见世面；

广阔天地炙锻练，大有作为青春赕；(1)

脱胎换骨人生邅，摩顶放踵堪重肩。(2)

二

瓦釜雷鸣十年乱，士林萧索辍歌弦；(3)

老九靠边途坎廪，科教仃滯人才劗；(4)

霹雳一声阴霾渙，雨过天晴晖灿烂；(5)

庆幸邓公重出山，恢复高考佥拥赞。(6)

三

千军万马学海撵，桃李芳菲矻诵研；(7)

探赜新知越重洋，孜孜不倦攀高尖；

内外学子奋偲勉，戮力创新国昌繁；(8)

顾今华夏杰俊彦，殆自复考榜上贤。(9)

［注释］

(1)炙zhì——受熏陶。赕dǎn——奉献。

(2)人生邅——邅zhān：转变方向，指改变了人生的道路和方向。

(3)十年乱——指1966—1976年的文化大革命。辍歌弦——指文革中，学校停止招生，师生下放，停课闹革命。

(4)老九——指当时学校老师和知识分子被贬称臭老九。坎廪lǐn——困顿、不得志。人才劗jiǎn——劗：割断，指人才断档。

(5)此联意指1976年10月6日“四人邦”(王洪文、张春桥、江青、姚文元四人在文革中结成四人邦)倒台,文革结束,拨乱反正。

(6)邓公——邓小平。佥qiān——都、全。

(7)撵niǎn——追赶。

(8)内外学子——指国内与出国畄学的学生。奋偲勉——偲sāi：互相切磋督促，指相互研讨督促,奋发勤勉学习。

(9)殆dài——几乎、差不多。