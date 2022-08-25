东安省台山同乡会通告

二零二二年八月二十五日

停辦各類活動將近三年之後，本會于八月十三日舉辦了本年度第一次活動——燒烤同樂聚會。雖然疫情管控差不多已全部取消，生活也似乎已恢复常態，但疫情威脅的陰霾仍籠罩著整個大地；人們心中多少存著恐懼，並不完全放心參與群體活動。

本次參加聚會購票的共二百二十五人，免費的兒童二十多人；總數約為過去幾年平均每次的六成。這恰恰符合我們的預料。也因如此，使得我們的各項工作非常順利，從安排義工、購買物料、分發食物、調度、娛樂到兒童遊戲等等都有條不亂。這給我們提供了寶貴的經驗，有利於我們以後的工作方向。

如果說本會的工作還算做得不錯，是因為我們俱有兩樣不可或缺的因素:

一、會員及各界的热烈支持；

二、義工們的無私奉獻。

感謝以下人士的慷慨捐助:

$100：余炳夫人，鍾丙子、龔錫賢夫婦(為慶祝其愛孫結婚，我們恭喜他們)；$60：張光祥；$50：鄧家昌(洪門)；$40：譚輔國；$30：梁重豪；$20：陳德成，David Tom，譚從政，馬和鐸，馬偉思；$10：李迪偉，薛兆明，林清輝，Raymond Yao，Karen Lee。

欲聯絡我們，可致電或電郵以下本會理事:

陳 森 613-592-9736

劉瑞蘭 613-731-0874

王國強 613-736-0772

電郵: primngca@yahoo.ca

本會網址: www.eohsa.org