【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的宠物

吴熙茹

我今天要给大家讲一讲我的宠物。我有两只荷兰猪，荷兰猪又叫豚鼠，是一种非常可爱的小动物。虽然她们叫猪，可是他们长得很像胖胖的大老鼠。

他们一只全身长着白色的毛，另一只是黄色、黑色和白色三种颜色的。白色的那只我叫他小白，三种颜色的那只大部分是黑色的。所以我叫他小黑。小白和小黑是前年圣诞节来我们家的，到现在已经一岁多了。豚鼠一般可以活四到八年，有的甚至可以活到14岁。



他们每天都要吃饲料、水果蔬菜和大量的干草。小白和小黑很喜欢吃水果。每次爸爸给我们切水果的时候，他们都会因为闻到水果的香味，在笼子里叫。不过他们最喜欢吃的是新鲜的生菜，他们吃菜的样子像小兔子一样特别可爱。小白和小黑每天还需要吃很多很多的干草。每次从塑料袋里面拿出干草，他们都会对着我叫。有的时候只要听见塑料袋的声音，就算没有草，他们都会叫。

小黑和小白非常的胆小，他们总是喜欢躲在角落里。每次当我想要抓她们出来玩儿的时候，他们都会害怕的跳起来，像爆米花一样。可是我抱着他们的时候，他们又会很温柔的躺在我的怀里面。荷兰猪很难训练，所以一般他们都会随地大小便。因此每次抱着他们都不能太长时间，不然他们就会憋不住尿在我的身上。我喜欢我的小荷兰猪，她们是我最好的朋友。