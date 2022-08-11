卡屯乒乓球友聚会高家庄小记

渥太华 / 肖庆涵

渥太华的乒乓球爱好者，大多都知道，当地有几个以华裔为主的乒乓球俱乐部，而卡屯的KTTC即是其中之一。由于新冠疫情的缘故，KTTC从2019年起就一直无法正常运行，处于这个月开，下个月关的状态，而且还需要把会员分成几个组，以满足省和市里关于“社交群体”及“社交距离”的规定。直到今年的7月份，才恢复成全体会员在一起打球，不少球友都已经有3年多没有互相见面了。因此球友老余在俱乐部微信群中提议，搞个自助烧烤的联谊活动。由于球友老高在丽都河畔有一所取名“高家庄”的乡间别墅，他和夫人又都是北京人特别热情好客，所以就诚邀大家8月6日星期六去他那里。发起人老余负责组织、协调，并和老熊负责在周五采购食材，然后送去高家庄和老高一起做好周六烧烤前的准备工作。

因为8月6日是雨后的高温天气，天气预报说会有40度左右，所以几个爱好钓鱼的球友，周六一早就赶去高家庄垂钓了。为了能钓到鱼，老高还专门请了一位钓鱼高手来做示范、指导。高手钓上了两条鱼，并指着一块水面说：“那地方有条大鱼。”他离开之后，几个人在那儿钓啊钓的，最终老余钓上了一条大鱼，由于是珍稀鱼类，为他拍照留念之后，就把鱼放回河里去了。老高没有加入钓鱼的行列，而是忙着把汽艇开起来，带着不钓鱼的人去河里兜风。虽然当时气温挺高，但船开起来在水面上并没有觉得热。

很快，到开饭的时间了。大家首先品尝了，小秦刚从家里烤的鲜肉酥皮月饼，虽然从卡屯到高家庄有40多公里，但月饼还是热的，皮酥馅香！接下来就是老高的太太，用自家种的有机蔬菜，拌了两盆蔬菜沙拉，清香爽口！老高烧烤的牛仔骨和老余烧烤的鸡翅，则是正到火候，肉嫩味美！烤好肉肠之后，就是老高的烤羊肉串了。据称此为高家庄的专供，从腌制、穿串到烧烤，全由高庄主自己经手，为此他周五下午开始切块、腌制，周六早上三点才把羊肉串备好。第一批羊肉串刚上桌，就被一抢而空，大家众口夸赞真是正宗的“喀瓦甫”，鲜嫩多汁！最后压轴的是高太太熬制的一大锅羊肉汤，奶白色的汤汁，味道浓郁！

新冠疫情开放之后，球友们第一次难忘的聚会在一片欢声笑语中结束了。在依依不舍的离开高家庄之时，很多球友都在说：“今天真开心，下次的聚会是什么时候？”

卡屯华人爱乒乓，

球友聚会高家庄。

你在岸上垂钓忙，

我乘汽船逐波浪。

庄主夫妇忙断肠，

沙拉烧烤羊肉汤。

欢声笑语聊家常，

丽都河畔忘时光。