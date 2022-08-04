【OTTAWA天天中文学校作文选登】我的业余爱好

王梓屹

我现阶段最大的业余爱好是玩魔方。我现在可以拧好两阶、三阶、四阶和五阶的魔方。

一开始我都不会玩魔方，魔方在家里摆着，我也拧不好。朋友们来我家玩，有的能把魔方的六面都拧好，有的能拧好一面，都让我羡慕不已。别人把魔方拧好了，我就把魔方摆在书架上，都不敢动，因为我一动，就拧不回去了，所以我那时玩的很少。有时候，弟弟把魔方弄乱了，我还特别生气。

有一天妈妈说，“想玩魔方就自己学一下呗，去YouTube上找视频看看有没有教怎么玩魔方的。”一语惊醒梦中人。我立马打开YouTube网站，很快就找到了很多教拧魔方的视频。我是从三阶魔方开始学的。我选了一个我认为比较好的视频，跟着学了起来。老师怎么说我就怎么做，可还是一连失败了五次，因为理解的不够准确，所以失败。失败了，就再从新开始，用了整整五天，我才学会把三阶魔方的六面都还原拧好。



自从学会了三阶魔方，我几乎每天都要玩一会儿。我越拧越快，现在我最快一分零二秒就能把三阶魔方的六面都还原。妈妈说在中文里魔方比赛的专用术语叫“速拧”，我想就是用最快的速度把魔方拧好，我就天天拧，让速度越来越快

有一天我玩够了三阶魔方，想玩四阶的魔方，就逼着妈妈去给我买四阶的魔方。我还是一样，用YouTube来学。四阶魔方比三阶难了好多，我学了八次才学会。玩了一阵子，四阶魔方玩的差不多了，我又逼着妈妈给我买来五阶魔方。五阶就更难学了，学了十二次才学会。现在我最快三分四十九秒就能把四阶魔方的六面都还原，差不多六分钟能把五阶魔方的六面还原。

后来妈妈还给我们买了一些异形魔方，像金字塔魔方、粽子魔方、枫叶魔方、斜转魔方、风火轮魔方、镜面魔方等等。有些异形魔方我会玩，有些我还没研究明白。我要继续努力玩魔方，多多练习，用更短的时间拧好魔方！