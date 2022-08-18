日健中心快乐的集体生日会

渥太华/姚争

八月三日，夏阳灿烂、白云冉冉。渥太华的夏天是多么美好！今天中午十一点，日健中心将要为七月和八月生日的会员们举办集体生日大聚会。从九点起，络绎不绝的人们走进了唐人街755号这座白色的三层楼房。这里就是日健高龄康乐中心。从一楼、三楼的部分房间，各项设施齐全，一楼大厅一边是一排棋牌方桌摆放整齐，各桌的老人有的在打麻将，有些在悠然下棋。大厅的另一边电视机正在播放轻柔的音乐，崭新的卡拉ok机，让数位爱好者跟着节奏，学歌练歌。今天主任室与工作人员办公室十分繁忙，因为疫情，许久未来的会员们乘兴而至，工作人员忙着为他们办理各种手续。



日健中心大楼外的篮球场十分宽敞，今天就作为集体生日会的场所。主席台后面的墙上挂着大幅彩图。那五彩缤纷的气球飞向天空，象征着日健中心蒸蒸日上，兴旺发达！

十一点正，主持人小金以饱满的热情、娴熟的粤语、国语宣布：“日健中心2022年七月、八月生日大聚会现在开始！”全场响起热烈的掌声！接着蔡主任讲话。她衷心祝福七月、八月生日的寿星们健康、长寿、吉祥!她回顾了日健中心成立以来的历史!特别介绍了去年日健中心乔迁新居的喜悦而艰难的过程。她代表日健中心感谢各级政府及慈善人士的大力支持！感谢全体义工们的无私奉献!她详细介绍了各种活动项目，欢迎广大会员积极参与!其间小金将粤语翻译成国语，使大家更加充分理解。

主持人小金宣布文娱演出开始！第一个上场的是广场舞班：蒙古舞《站在草原望北京》。在王老师带领下，一群身穿蒙古袍的女士翩然上场，只见她们头戴闪亮的蒙古帽，五色缨络垂落眉间，大红的蒙古袍镶着云朵般的黑色丝绒，妩媚中透着英气!彩色刺绣的花卉点缀处处，更增添了舞者的美丽!她们动作轻盈、统一；时而刚劲、时而柔和。跳出了蒙古舞的独特魅力！

第二个表演节目是活力健体班。领头的PK教练黝黑干练，动作精准，一气呵成！学员们熟练地跟着作操，一板一眼、严肃认真！给人以一种力度和美感的和谐结合之感！

第三个节目来自排舞班学员的展示，他们身穿统一的日健紫色T恤衫，更显沉稳和健硕。只见他们跟着导师Julie左转右转、踏步踢脚，与伴奏音乐的节拍丝毫不差。一点没让人觉得他们已是古稀之年，反而增添了钦佩、仰慕，以及想参与其中的冲动！

三个活动小组展示完了，可想而知，一定会有更多的会员想报名多个项目，传递活力，传递快乐！

蔡主任宣布聚餐开始！义工们己经把十几个大餐盘一字排开。人们自觉地排队，不一会儿每个人的白色餐盘上，义工们一一放上：鲜香的扬州炒饭、金黄的广式炒面、诱人的蚝油牛肉、碧绿的榄菜……。大家围坐在一张张白色大圆桌旁，边吃边聊。很多人两三年都没见了，甚是想念，这次日健中心的集体生日会，真是满足了大家的心愿！

生日聚会的高潮：吃生日蛋糕、喝果汁香槟！小金带着众多义工捧出硕大的白色奶油蛋糕！上面写着鲜红的大字：生日快乐！寿星们一一接过生日蛋糕和香槟，甜蜜从口中到心间！全场都吃到生日蛋糕，大家共同唱起生日歌，共同祝福寿星们及所有老人健康长寿！共同祝愿日健中心繁荣昌盛!许多人拿起手机、相机，拍下了这激动人心的场面！

最后是快乐的游戏环节。工作人员把十位老人分成两组，比赛开始，排在最后的两位老人分别在前面老人背上划数字，然后依次传递下去。最后最前面的两位老人同时报出准确答案。十位老人喜气洋洋地拿到了奖品！

盛会结束了，许多人自觉地把坐椅搬回大厅，义工们忙着搬一张张桌子，各种器材……。这就是日健的精神！