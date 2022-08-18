DSV青少年的“加华杯”之旅（上）

文 / 水中月

今年夏天，应许多学员家长们的强烈要求，Dragon Spike Volleyball (DSV,龙腾排球)继续举办夏季室外排球训练营活动,参加过前期训练营的孩子们，对此期待已久。训练营设有初级、中级和提高班，通过短短几次训练，零基础的学员开始喜欢上这项运动，中级和提高班的学员，由于教练在基本功的训练后加上对抗比赛，学员们对排球这项集体体育运动更加热爱。

此时恰逢由于疫情停办了两年的“加华杯”决定今年恢复比赛，六月底DSV(龙腾排球）收到加华杯组委会发出的比赛通知。教练组原本只打算组建一个队参赛，该队主要队员，即使在疫情期间，夏天也一直坚持草地排球练习，并且，不定期与大学生队进行友谊比赛等。而后由于DSV的老队员及提高班的学员们有不少家长问询，越来越多孩子想组队参加比赛。于是，教练组及义工家长们决定为更多孩子，提供一次在沙滩上玩乐一天的机会，最后组建了三支队伍：DSV Trailblazer, DSV Attackers和DSV Sunfire。DSV的教练们和义工家长们的主要目的是让孩子们参加这个渥太华夏天的华人排球盛会，为他们提供一个比赛和锻炼的机会；让他们远离电脑和手机，更多地接触自然，沐浴阳光和雨露，呼吸新鲜空气；以球会友增进友情,结交更多的新朋友。同时孩子们在比赛中，可以学习团队精神，学习公平竞争的体育精神，学习服从教练安排的纪律性。教练和家长们也越来越意识到，鼓励我们的华人二代多多参与华人社区活动，能帮助他们找到归属感、建立自信心。



七月二十三日星期六8:30AM，在渥太华河畔美丽的Mooney’s Bay沙排场地拉开了第十九届加华杯华人六人沙滩排球赛的序幕。Mooney’s Bay天然的金色沙滩、阳光和湖边的自然风景，使得每一届的加华杯沙排比赛，都成为一项深受华人社区喜爱的体育盛会。尽管当天风大，加上似火骄阳，但十七支球队无一缺席。排球运动员们个个精神抖擞，摩拳擦掌，准备在本届比赛中，发挥出最佳水平。

此次参赛人群，从12岁的少年到60多岁的成人，年龄跨度之大，史上首次！参加比赛队伍总数及球员最小年龄，同样创造了历史!

一阵喇叭声响起，五片沙滩排球场同时开打。强风烈日下，每支队伍都要奋战六场比赛，这是对所有队员意志的考验！在组委会的紧凑安排下，赛场热闹又不失井然秩序。每个沙滩排球比赛场地边，都有前来当啦啦队的家长及亲朋好友，热心又好奇。有的静观，有的喝彩，有的手捧手机不停拍照或录相。赛场上比赛激烈紧张，赛场外拉拉队喝彩加油，支持相当到位，气氛非常热烈。

今年的“加华杯”更是吸引了许多华人青少年二代来参与比赛，十七支队伍中，就有十三支队伍由青少年组成，可以说华二代队占了百分之七十多。最后比赛结果排名，华二代一鸣惊人，不仅成为了生力军，而且还成了主力军，正可谓“长江后浪推前浪，一代新人胜旧人”，让人不禁感叹，初生牛犊不怕虎，后生可畏啊！