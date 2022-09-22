文 / 十月 Canada

小云穿了一件胸前画了两朵大黑云的白底短袖T恤。她的浓密的短发也格外黑亮，刘海齐着浓浓的黑眉，黑眼睛里满目泪水几经夺眶。

她微笑地讲述她的黑色的童年。

父母离异，她跟随父亲，弟弟随母亲生活。十五岁时父亲去世，给她留下十几万的存款，她按照母亲的意愿如数交给了母亲。

母亲拿了这笔钱，说留着给弟弟以后买房。让她自己去挣上大学的学费。

上大学以后她就再没回过家，各种缺钱的日子独自挺过去了！离开家很多年以后，几年才电话联系一回的母亲打电话说弟弟结婚需要二十万彩礼。

彩礼的钱小云出的，弟弟买房的钱不够小云也出了。弟弟买车，弟弟的老大老二相继出生，她一直被妈妈逼骂着出钱。她说如果金钱可以换来一时的母爱，她也愿意。

小云今年32岁，没有男朋友。

她曾经对两个男子有过喜欢的意思，并且都告诉了对方。两位都直言拒绝了她。第一位后来找她借5000块她给了，第二天说再借二十万，她拒绝了！

第二位在了解她喜欢自己后，也开口向小云借钱。

小云说她的困惑点是为什么身边的人都一致找她借钱，而从不给予她任何爱意。她太需要被关心一下，被爱一次。

“一开始我以为我妈妈从小的家庭环境不好，没有获得过家庭温暖，使得她不会爱孩子？后来我又想，不，她会爱孩子，他会爱我弟弟。”

“我现在仍然相信并无比憧憬，我会获得一份属于我的爱情，谈一场甜蜜的恋爱！”

泪水又一次夺眶……落在胸前的两朵黑云上。白色T恤的底料释怀了泪痕，遮不住也想躲藏的黑云。