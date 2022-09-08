【OTTAWA天天中文学校作文选登】与奥运有关的回忆

G8 – Leanna 林靓瑶

冬奥会刚刚结束，看着水立方，鸟巢……，记起曾经的一天，我也有幸坐在奥运会体育馆里观看比赛。

体育馆很大，座无虚席。我和我的朋友一起去的。记得最先入场的是啦啦队员们，她们都穿着鲜艳的红色上衣，戴着金黄色的帽子，在队长的带领下入场坐好，组织得井井有条。我们刚坐下，就听见啦啦队队长叫道：“来，让我们开始做热身运动。”只见啦啦队队员们呼啦一下全部站起来，在队长的口令下，有条不紊地运动起来。后来，又来了一群穿着绿色运动服的球员们，他们有说有笑，神情轻松。陆陆续续地所有的运动员和观众都进场了，体育馆里人声鼎沸，非常热闹。

这是一场篮球比赛，裁判开始的哨声一响，体育馆突然静了下来。身穿绿色球衣的巴西队对穿黄色球衣的德国队，观众们都屏住呼吸。裁判员在场上跑来跑去，以便做出准确的判断。只要他一吹哨，场上场下立刻紧张起来，都在关注着谁犯规了。但是，啦啦队员们找到机会，就给她们喜欢的球队加油鼓劲，她们的热情带动了现场的气氛，观众们也跟着大声地给运动员们加油。这场比赛打得非常激烈，上半场巴西队以一分领先德国队。比赛进入到了下半场，球员和观众们更加紧张，比赛也更加激烈，下半场一开始，两支球队都加强了进攻，同时防守得也更加严密了，想拿一分都不容易呀。啦啦队员们和观众们的嗓子都叫哑了。离比赛结束还有两分钟，一个高个子的德国球员在队友的配合下得到了一个投三分球的好机会，他沉着冷静，不负众望，成功避开了对方的干扰，投进了一个漂亮的三分球，拉平了比分。这时巴西队急红了眼，快速反攻，就在比赛结束哨声吹响前的一刹那，成功地赢得回了两分。巴西队最终险胜德国队。观众们都兴奋地欢呼起来，我也跟着大声叫喊。

这场篮球赛真是精彩难忘！

冬奥会结束了，比赛精彩而激烈，有很多看点。我真希望有机会能去现场，亲身感受比赛的激情。我更期待热闹的生活重新回到我们的身边，相信我的愿望很快会实现。