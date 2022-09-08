渥太华 / 匡裕莲

8月31日，阳光灿烂，秋高气爽。老人们打扮得漂漂亮亮，喜气洋洋的来到Walter Baker Park聚会，准备参加朗诵活动。

这次活动是经过kcssc追梦艺术团朗诵组精心策划、周详准备举办的活动。目的是将喜欢诗歌的朋友们能面对面地身居大自然中抒发感情，诵读诗文！

这个朗诵群是团长王建英和朱老师提议下年初组建的群体。主要成员是中老年人。最高年龄84岁，最小成员60岁。朱梅萍老师和张丽娜老师作朗诵指导，每周三由老师选定的作品进行练习。老师指导普通话读音、朗诵的技巧和讲解作品所表达的思想内容。在老师的严格要求下，老人们经过半年多的艰苦训练，大家进步很大。由不懂朗诵表演，到今天能传情达意参加朗诵会，这是一种飞跃。并且还可以编创诗歌！真是只要功夫深，铁杵磨成绣花针。

今天是几年来第一次举办聚会活动，而且朗诵会是在公园，不在室内舞台。我们把绿草地作为舞台，把兰天白云作为天幕，这真是华丽的大舞台。与众不同，这就是创作。

表演者可以在草坪上，可以在清澈的池塘边，也可以在优雅的白亭内。由朗诵者自由选择地方。这样宽阔多样的环境，朗诵者可以自由发挥，给朗诵会增色不少。但是给录音、录像增加了许多事情。聚会前一天，王建英来公园实地调查，确定景点距离不远。有许多人，既是演员又是录音师、录像师，也还是观众，大家齐心协力，多么快乐！最后由李娟综合整理照片和视频配上音乐……那当然很辛苦，一个通宵的努力，整理成一个完整漂亮的“美篇”呈现在观众面前。

王建英宣布朗诵会开始。首先是几位朋友集体朗诵《水调歌头·明月几时有》，作者苏轼。这是苏轼的代表作品之一，是描写中秋的千古绝唱。中秋望月，怀念远方亲人，月园人不园，多么遗憾！人有悲欢离合，月有阴晴园缺。亲人相距千万里，甚至人们只能遥望大洋彼岸，这多么切合人们远离故土，来到异国他乡，在中秋思念亲人的心态。不要悲伤，让我们祝福亲人们“但愿人长久，千里共婵娟”。

下一个节目是几位朋友组合朗诵“静夜思”，作者诗仙李白。皎洁的月光下，乡音、乡情、乡恋，涌上心头，你还睡得好吗？这个节目还有几首古诗。这几个朋友深情的朗诵，把大家带入了诗情画意之中，中秋节的气氛浓浓的。

下组节目是《我骄傲我是中国人》两位朋友齐诵。

组内84岁老人匡老师自创自诵诗歌《赞颂伟大的祖国》。我们伟大祖国飞速发展，在世界崛起，作为中国人当然值得骄傲。为祖国的繁荣富强我们赞颂她。祖国是我们伟大的母亲，无论何时何地一样亲，因为血浓于水，朋友们深情朗诵，激起了强烈爱国之情。

下组节目是朗诵王蒙的《青春万岁》。每个人的朗诵都各展风采，各具特色。不同风格的朗诵把人们带入青春的激情之中。朝气勃勃，阳光灿烂，令人难以忘怀。

下一个节目是一位老先生朗诵的《快乐的老人》。老先生以厚重沉稳的语气朗诵着当年的帅小伙，美丽的小姑娘，经过人生万水千山的磨练，成了今天的白发老头、老太。但是岁月可以老去，心态永远年轻。我们要把人生最后的时光活出健康、快乐、精彩！

十三个节目不一一赘述。不等主持人宣布朗诵结束，有人带头大展歌喉，在歌声中，有位朋友以妙嫚的身姿，柔美的舞起来，快乐的老人们也都踏着节秦舞起来。跳到热烈的时候，不知是谁脱掉外衣抛向高空，接着外衣、帽子都抛向空中，歌声、笑声、舞动声，成了快乐的交响乐。老气横秋化为快乐、青春，激情。老人们放松、自在、愉悦，快乐的好像人人脸上成了一朵鲜花。一时间老人们青春焕发，返老还童。

朗诵会结束了，至今人们还念念不忘。