文 / 十月 Canada

窗外的树叶渐渐变了颜色，绿色中夹杂着红色与黄色。我以为的秋天离我仿佛很近……

窗外除了看得见的正在变色的树叶，夏天的痕迹依然强劲！女孩子们依旧穿着露着长腿的短裙，男孩子们趿拉着人字拖。

我也拖拉着人字拖。

“学校门口堵车，我左转不了，进不了停车场！你在哪呢？”

“我正在走呢！”

“我现在只能右转，我调个头，然后你走到停车场的路边等我！”

“路边是哪？”

“路边就是……有汽车经过马路知道么，汽车经过的马路，那个路边！”我强压着心口往外窜出来的火，耐着性子说。

我调了头，车接近停车场的路边时，我没看见那个句句都要顶撞我的白衣少年！然后我往左看，他正在远处慢条斯理地走着！

我拐进停车场，然后迅速地掉头！我希望后面没有其它车跟着我。这样，我就可以容忍那个步履轻盈的白衣少年的磨磨唧唧！

我停在停牌处，透过后视镜看见了一辆跟随的也打算开出停车场的车！然后我再看白衣少年，他不紧不慢地走过来，一点小跑过来拉开车门的意思也没有！

我继续强压着火气，看着他的不紧不慢。他伸手打算拉一下前车门，然后他改变主意了，他拉开后车门坐了进来。

“你看见后面有车跟着我，你应该有个小跑过来的动作，不能还这样不紧不慢地走！”

“我看见那辆车了，它是突然刚刚开过来的！”

“按规矩，我不应该在停牌前面停着车等你！没有车跟着我还好，有车在后面的情况下，我这么做是不对的。所以我才这么说，你起码要有个小跑过来的动作，快速地上车。”

“你也没告诉我你到底在哪接我，我非常糊涂！”他转移了话题！

有几分钟的时间，车里的空气凝结着！我欲言又止，顺带着我的不甘！我看着前方的阳光明媚，只盼着让我的情绪由西向东变得越来越弱，变得越来越模糊难辨！

我一直处于等待火气消失贻尽的思考中。直到，那个令我纠结不已的恼怒情绪成为了绿色树叶中央的秋色的迷离。

我仿佛看见自己，拥抱了那个渐近的秋天的扑朔。