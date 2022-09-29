渥太华 / 陈菁

自从蔡主任担任日健高龄康乐中心的领导岗位以来，其变化之大可以用日新月异来形容。其中的三位年轻有为的职员，值得我们共同赞许，她们工作态度认真负责，和蔼可亲，以诚相待，服务周到。小金在Zoom上主持“在家游中国”节目非常好，Winnie主持的电话节目“讲饮讲食”也相当有益。中心还有健康讲座、卡拉OK等活动。

日健的义工们也是群策群力，给会员带来丰富的节目：张师父教气功和太极，极其耐心；Wendy老师用心良苦教大家英文；勾老师教大家用拼音学普通话；小清老师的“智养身心”让我们收获颇多；张老师的怀旧金曲和广东情怀带我们穿越时空，回到过去；还有Julie的排舞，PK的活力健体班，王老师的广场舞班等等，还有许多热心人士，我未能一一列之，他们想尽办法来建设好日健高龄康乐中心的美好家园。

日健总部森玛锡西社康中心的梁护士对日健的长者们也非常关心，经常嘘寒问暖，洋溢着对长者无微不至的关怀。

总之一句话，日健高龄康乐中心是我们的家，我们每位会员应该群策群力，共同努力建设好我们的家园。让我们老年人更好地生活在优越环境中，尽情享受晚年美好时光。

希望长者们读完这篇文章后，与日健职员联系，来此参观了解情况，我们热烈欢迎。

最后，敬祝大家身体健康，生活愉快。