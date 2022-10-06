文 / 十月 Canada

《花把式》

听妞妞讲话时，我偶尔会误会她和我一样是个真诚的人。比如她对我说：“这事特别要谢谢你。”

我看着妞妞的双眼听她这么说，但我没有从她的眼神里扑捉到情感交融时的停顿。感谢一个人时，你总是要在脑海里回忆起那个被感动过的图景，然后为此停顿。

我没看见妞妞的眼神里有栩栩如生的东西回去她的脑海。她只是匆匆忙忙地看我一眼，说了感谢。眼睛又匆忙地去了其它方向。

花把式。

“都是我应该做的。”我眯着眼冲妞妞笑着。

《去钓鱼》

“天气不错，去钓鱼？”

“你看，秋色也不错！”

我和小郑站在公寓的阳台上看着天空和天空下的树叶；又看着远方的车水马龙。

“几年前那次钓鱼，记忆犹新！我还挺喜欢！”小郑的短发随风飘舞，她挠挠头。

我突然有一种感觉，感觉我看见了小郑的头皮屑落在我家阳台的地上。这让我心中涌出一阵恶心。

我开始盼着小郑可以主动提出来回家。

“要不然明天我们去钓鱼，还去我朋友家，他有船！”我提议的同时，能感觉出我的不情愿与虚情假意。

“你确定！？”小郑继续挠头。

“去钓鱼，必须满足你的愿望！明天我们一早出发。”我眯着眼冲小郑笑着。心里面又急迫地等待，等她开口说离开！

“太好了，太意外了！那我赶紧回家准备准备。”小郑喜滋滋地说。