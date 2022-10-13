Waltham：一个度假的好地方

渥太华 / 文：肖庆涵, 摄影：田丰

每年的9月下旬至10月中旬，是安大略省和魁北克省赏枫的季节。枫叶的红色、杨树叶和白桦叶的黄色、以及长青植物的绿色，这些不同的颜色搭配在一起，形成一幅幅绚丽多彩、枫情万种的画卷。而每座山、每个湖又都呈现出不一样的美景，格外令人赏心悦目、如痴如醉。因此，我们四家要好的朋友决定，趁着天气还不冷，一起去度个初秋的周末。刚退休的老曾夫妇，自告奋勇寻找合适的度假屋。先是在Mont-Tremblant附近租好了一所房子，但房主突然毁约说是要卖房子，老曾经过一番查找，在魁省一个叫做Waltham的小镇，租到了能够满足我们需求的度假屋。

Waltham，又名Waltham Station，距离渥太华135公里，对于渥京的华人朋友来说，是个少为人知的地方。它座落在渥太华河的北岸，依山傍水是天然的氧吧，一个休闲度假的好地方。由于其拥有丰富的森林和水资源，Waltham于1859年正式设立为乡镇，比加拿大建国还早了8年。因为水的颜色深而命名的黑河，在Waltham汇入渥太华河中，鉴于黑河的水量充足、水流湍急，1937年在Waltham建设了一座水电站，据称那是加拿大的第一座商业水电站。

Waltham小镇不大，常驻居民不足400人，镇中心在旧火车站附近，有一个漂亮的老磨坊湖。清晨湖面上升起的薄雾，犹如轻纱笼罩着背后红、绿、黄相间的Mont Ernault，与若隐若现的湖面和飞鸟叠加在一起，呈现出一种神秘、柔和的美。随着升起的太阳，这层面纱被太阳撩起，一定不要忘记在老磨坊湖边，和耸立着的那块铭刻着镇名和建镇时间的纪念石，合影留念哟。据说1996年3月19日，有一个菱形的UFO降落在Waltham的伐木场。如果有兴趣，可以去标注的降落地点看一看。

在Waltham度假，还有一个好处是其周边有两处旅游景点：Chutes Coulonge Park（距Waltham 25公里）和Westmeath Provincial Park（距Waltham 40公里）。Chutes Coulonge Park是一个非营利性的公园，只有周六和周日才开门。进门之后是历史展览区，户外有曾经用来拖木排的气船和一艘“指针船”；室内的小型博物馆里，展示着一些当年伐木工人生活和生产的文物。公园内有不少青少年，他们感兴趣的是公园提供的高空滑索和攀岩等户外探险运动。据说加拿大只有为数不多的地方提供这些活动。最惊险的是在Coulonge河的峡谷中，沿着陡峭的岩壁攀行。我们则是在铺设着木板的步道上，沿着Coulonge河欣赏周围美丽的景色。公园在各个主要景点都修建有观景台，其中一定要打卡的是42米高的Grandes Chutes瀑布和100米长的水泥原木滑道。

Westmeath Provincial Park是安省一座非经营性的省立公园，其设立的目的是保护原始的湿地、沙丘及其独特的物种，尽量少受人类活动的破坏。公园面积的47%被指定为“自然保护区”，其余的面积分类为“自然环境”，因而与禁止狩猎和拥有枪支的大多数安省公园不同，Westmeath Provincial Park内允许狩猎水禽。公园内的大片湿地，秋季在阳光的照耀下，像极了金色的池塘。而河边长长的沙滩有接近2公里。目前Westmeath Provincial Park已是安省境内渥太华河沿岸为数不多的未开发地区之一，希望这种状态可以继续保持下去，为子孙后代留下一些原始的痕迹。

如果你没有汽车，也是可以去Waltham的。周一至周五的下午，加蒂诺有一班公交车去那里，车程2个多小时，而票价只需9块加元。