联谊社2022庆祝国庆、欢度重阳

自娱自乐联欢会纪实

渥太华：文／姚争，图／朱可元等





秋风送爽，金桂飘香！联谊社2022庆祝国庆、欢度重阳自娱自乐联欢会，在2022年十月四日晚七时，于ZOOM线上举行！此次活动有34位社员、朋友们积极参加，欢乐、祥和、热烈！取得圆满成功！

联欢会于七时准时开始！首先，由联谊社执行社长蒋腊英讲话。她说：“各位社员、各位朋友、各位来宾：大家好！今天我们联谊社和大家一起，相聚在ZOOM线上，庆祝我们伟大的祖国成立73周年！迎接九九重阳节的到来！我们联谊社开展自娱自乐联欢活动，欢聚一堂、载歌载舞，欢庆我们伟大祖国所取得的辉煌成就！祝福祖国繁荣富强！人民幸福安康！祝老年朋友们节日快乐！幸福吉祥！预祝联欢会成功！请大家观看丰富多彩的节目。今天还有林平老师以及老年华人负责人等嘉宾，也来和我们同欢乐！她们一直在关心我们老人的生活！还有万年青社团的团长苏凤珍伉俪，也带来了很好的表演。在此，向大家表示最衷心的祝福和最诚挚的感谢！”

精彩的节目开始了！第一个是大合唱《今天是你的生日》《我和我的祖国》。这二首大家最熟悉、最喜欢的歌声响起，人们激动不已，因为这歌声充分表达了我们海外华人对祖国的思念和牵挂！这几年，联谊社在线上坚持每周练唱，所以歌声仍是那样整齐和谐！

汤仕芳的独唱《今天的中国》，深情而细腻，那份对祖国伟大成就的自豪和歌颂，溢于言表！舞蹈《苗家侗寨请你来》，蒋腊英、王丽鹃、王玉凤、吳志莹、姚镜英身穿金黄色绣红花的舞服，十分亮丽！女士们动作灵巧、活泼，根本看不出己逾七八十。充分体现了苗家侗寨女儿爱国爱乡的欢快情绪！

曹汉麒、黄碧如伉俪老当益壮，一直是联谊社各项活动的积极分子！曹汉麒的美声唱法宽广、醇厚；黄碧如的歌声委婉、轻柔。他们的合唱《我爱你中国》《苦了累了》更是令人感动！大肖的男声独唱《月之故乡》一下子把听众带到那银色的月光之下，那时而高亢、时而舒缓的歌声充满了对故乡的思念，对团圆的期盼！

苏凤珍伉俪是联谊社的老朋友了！他俩一个拉琴一个唱，珠联璧合，十分默契！苏女士独唱了《祖国啊我永远爱你》《相逢是首歌》《我不想再见》。那独特的女中音，悠长而绵厚，让人久久回味！舞蹈《一朵情花开》，舞者们身穿粉蓝舞服，晶莹的亮片闪烁。手持红色纱扇，动作轻盈而妩媚，歌颂了美好的情感！左杏莲的歌喉一如既往的朴实、嘹亮！她唱的是《一朵云在蓝天上飘过》，道出了对生活的感悟、对祖国故乡的爱！

陈玉芬等表演的手语舞，十分新颖别致！在优美的旋律中，女士们手语动作标准、和谐、优雅、亲切！她们脸上那温柔的笑容，更是在传递着人世间的大爱！刘令中的男声独唱十分精彩。他唱的《那草原》，使听众似乎看到那辽阔的大地、丰盛的牧草、雪白的羊群……开扩了我们的心胸！

联谊社舞蹈团又表演了《语花蝶》。舞者们手持大红的折扇，边舞边扇，开合自如，上下翻飞，真像是一群红蝴蝶在幸福的花海中快乐追逐！女声独唱《最美的祝福》，是崔显荣演绎。她一向是联谊社的女高音，嗓音甜、脆！这首歌她传情达意，十分到位。联谊社的太极高手就是王润莲老师！她数十年如一日，悉心锻练，今天表演的太极剑术，又一次弘扬中国非物质文化遗产的魅力！虽己八旬，精、气、神，饱满而昂扬，进退自如，挥洒潇洒！联谊社舞蹈团又表演了舞蹈《梦醉河塘》，女士们手举绯红的小伞，亭亭玉立，仿佛在看河中倒影；袅娜穿梭，似乎在江南水乡纵情游玩！真是如梦如醉，幸福吉祥！

始终关心联谊社老人活动的林平老师的到来，给大家带来了温暖和感动！林平老师以她磁性的声音，朗诵了《老去，也是风景》。大家都静静地听着，眼前仿佛看到自己慢慢老去，眼界和胸襟更加开扩，对人生的感悟更深，对爱情、友情、亲情的体会更明智，对春夏秋冬的变化的体验更敏锐！

林老师还深情地演唱了《九儿》，悦耳动听，饱含深情！姚争穿着全套戏曲服饰，演唱了越剧《我家有个小九妹》，水袖飘拂，此视频乃病中录制，倒也精神可嘉。

联欢会最后是大合唱《今夜无眠》！歌声传递着欢乐、和谐、激情、友谊！这歌声把联谊社及嘉宾、朋友的心紧紧相连！为今晚的大联欢画上一个圆满的句号！