他想从我这儿得到点东西

（一）苏东和雅伦

“恭喜了，总编辑！”雅伦推门进屋，看见苏东坐在靠窗的餐桌旁正在吃早餐。

“我一直以为你是不吃早餐的人，今天约我来酒店房间吃早餐倒让我很诧异！”

雅伦说话时一直在打量苏东，他平整的寸头，黝黑的皮肤下一张有着挺拔菱角的脸；没有系上的衬衫领口的两颗纽扣。

雅伦心中暗想：“这家伙倒挺合我胃口的。”

“这么突然约我一定是有事，不过有什么事我也猜不出来！”雅伦拿起咖啡喝了一口，先迎合了一下苏东的目光，又匆匆扫了一眼房间的各个角落。

“这个是课程介绍！”她好像魔法师一样，不知道从哪掏出来几页宣传册放在苏东面前。“你一会儿再看，利润我们五五分成。”雅伦紧接着说。

看着苏东大口吃饭的样子，雅伦一时感到一阵莫名的烦躁。苏东示意她也吃点东西，雅伦微微一笑算是无视了他的示意。

“我对我这个课程有信心，我们联手，我借你的资源。你找我来不就是希望我借你的资源么！”

“你对也我应该放心，我知道你对我还有其它的想法，那应该是生意以后的事。”雅伦虽然嘴上这么说，可她知道自己心里一直渴望一件事，就是这个眼镜男她今天就要拿下他。

今天的这场会面是苏东邀约的雅伦。苏东听说了雅伦的新课程刚刚推出，他又新官上任当上了媒体集团的总编辑。他正有打算找到一个平台，可以把他希望维护的人脉放到一个合情合理的地方聚拢。

对于雅伦的忽然示好，他没有马上接话。他剥了一片橙子送到雅伦的唇边，雅伦假装不小心咬到他的手指，继而把那片橙子慢吞吞地吃了下去。

合适的时间总有不分青红皂白的电话打进来。

电话铃声很恼人，苏东脑海里一闪念：“我电话设置了勿打扰，并且告诉了秘书早上十点前不要打电话找我。我只预留了紧急情况！”苏东看见手机上显示的来电人正是秘书小琴。

苏东没顾上调戏他被咬到的手指，迅速抽回手接起电话。

“老板，市领导秘书来电话，领导九点钟就到。”挂了秘书小琴的电话，苏东拿起西装外套迅速穿上。

“和我一起去我的新办公室看看，一会儿就有需要你的地方。”苏东对雅伦说。