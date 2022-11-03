渥太华 / 文：肖庆涵，绘画：肖鸣萱

进入十一月，北京又到了供应冬储大白菜的季节。虽然现在冬季也有新鲜蔬菜了，但生活在北京的人，或多或少还有着大白菜情怀。京派作家的代表人物汪曾祺先生，在《胡同文化》中有这样一句话，“每个（北京）人一辈子吃的大白菜摞起来，大概要有北海白塔那么高。”如果你是老北京人，或是90年代前在北京住过几年，那么白菜粉丝汆丸子，这道老北京汤菜合一的家常菜，应该在你的脑海中，留有难以磨灭的印记。我的童年时期，乃至整个学生时代，入冬之前各个菜店都在卖冬储大白菜。菜依品质分为三级，一级和二级大白菜是定量供应，三级菜可以随便买。

1990年秋天在Regina读书时，一天晚上和房东夫妇，荷兰裔加拿大人，一起看晚间新闻。CBC的驻华记者Patrick Brown在北京做关于冬储大白菜的新闻。先是一段视频，只见大街上、小巷里，板车拉、铺板抬、大筐装，到处都是往家运大白菜的人。Patrick拿起了一颗大白菜说：“你们看啊，这个白菜不同于加拿大的Cabbage，主要是白色的帮、没有多少绿叶子，这东西能有多少营养呢？”之后，他们又去了一户人家，8～9个人围着一张大圆桌，桌子中间放着一个大搪瓷盆，里面装着热气腾腾的白菜粉丝汆丸子。只见每人舀了一大碗，大人和孩子们围坐在一起，美美的吃了起来……。房东夫妇问我：“这东西有多少营养，好吃吗？”我告诉他们：“大白菜的热量比较低，但维生素C的含量与某些水果处于同一水平，尽管白菜帮的营养比绿叶差，但它富含的纤维素，可以促进肠道蠕动、帮助消化。白菜粉丝汆丸子极具地域特色，是中国北方人冬季的家常菜，这道简单的汤菜配上现蒸的馒头或花卷，顿时感觉冬天不再寒冷。白菜粉丝汆丸子是北京人的看家手艺，虽说它不是小火慢炖煲出來的靓汤，而只是做法简单的寻常百姓家的普通菜肴，但是简单之中蕴含着浓郁的北京味儿。”

2009年3月，我接受了一项在10天内，交付一套生物识别系统的工作，其中有几个应用软件，要从魁北克的一间公司买来，整合到我的程序中。靠一位法裔加拿大人Gregory McConnell的帮助，我顺利的完成了大家都认为，不可能在这么短的时间内完成的任务。深秋时节，Gregory从魁北克城来渥太华出差，我请他到家里来吃饭。太太说：“去外面吃吧，我又不会做西餐，你请他来家里，做什么给人家吃呢？”我笑着告诉她：“做白菜粉丝汆丸子，再炒两三个菜就行了。”“人家吃白菜、粉丝吗？”她狐疑的问道。我肯定的回答说：“会喜欢吃的，因为70年代他父亲在北京做外教，他和他姐姐在芳草地小学上过几年学。所以我相信白菜粉丝汆丸子，一定会勾起他对儿时的回忆。”那天晩上我们吃的开心，聊得高兴。香气扑鼻的热汤、熟悉而遥远的北京，把我们之间的距离一下子拉得很近很近。我想无论族裔有何不同，少儿岁月沉淀的味道和记忆，会藏在心中难以忘怀，这大概就是饮食文化带给人的神奇魔力吧。

今年有次去朋友Katie家聚会，她母亲知道我是北京人后，一定要用她自己种的小白菜，做个小白菜丸子汤给我们吃。小白菜因为比大白菜的粗纤维少,口感也更好，其胡萝卜素、钙、镁、锌等含量均高于大白菜。景阿姨做的小白菜丸子汤，肉鲜菜嫩、清爽可口。吃着它，已经不是对于味道的怀念，而是一种对故乡的情怀和感受到家的味道。