华人社区服务中心本周新闻

东区奥林图书馆华人老人小组，给大家提供一个交流的地方， 由华人社区服务中心和义工提供社区资源、讲座、学英语、建微信群、学电脑和社交媒体、急救、健康资讯等。国语服务。

时间：周一，每两周一次；

地点：奥林Cumberland Library图书馆，1599 Tenth Line, Orleans. 下次时间：1月21日。

资询报名：613-235-4875 分机115

请听每周日晚8-11点我中心渥太华中文电台。FM97.9，预告见网页occsc.org，点击“媒体”。

华人照护者支持小组一月份活动

1、题目：“211”电话服务热线介绍

内容：简单介绍一下211电话服务的目的、作用以及操作方法，同时“211”会介绍他们机构中文翻译服务的项目，为社区老人带了更多的便利。

组织名称：安省211电话服务机构

语言：英语，普通话与粤语辅助

时间：周一，2017年1月16日上午10点

地点：400 Cooper大街，渥太华华人社区服务中心（2000单元，2层），课室A

联系电话：613-235-4875 分机119（请留言）

提供茶点

2、题目：癌症基金会服务信息简介

内容：简单介绍一下渥太华地区癌症基金会服务的目的，为患者和家人提供的个人及小组支持服务、癌症辅导项目以及中心部门的介绍。

组织名称：渥太华地区癌症基金会

语言：英语，普通话与粤语辅助

时间：周一，2017年1月23日上午10点

地点：400 Cooper大街，渥太华华人社区服务中心（2000单元，2层），课室A

联系电话：613-235-4875，分机119（请留言）

提供茶点

3、题目：肺部健康常识

内容：介绍肺部机构的目的和作用，介绍肺部常识以及如何预防肺部疾病的一些方法。

组织名称：渥太华肺部健康协会

语言：英语，普通话与粤语辅助

时间：周一，2017年1月30日上午10点

地点：400 Cooper大街，渥太华华人社区服务中心（2000单元，2层），课室A