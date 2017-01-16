西北同乡会2017鸡年春节Potluck聚餐

亲爱的乡亲们：

瑞雪迎春，金鸡报晓，转眼就是2017年的春节了，为了凝聚乡情，共谋发展，欢度猴年新春，西北同乡会将组织猴年新春聚餐活动。聚餐采用Potluck的形式，请每人至少带一个菜肴，或每家一个菜带足所报名人数的菜量，最好是能体现西北风味的菜肴，一解各乡亲的思乡之情，聚餐场地有热食厨房，如需现场制作的请提前告知。我们还有奖品丰富的抽奖活动、才艺表演、游戏互动等。

聚餐时间：2017年1月29日，星期日，中午12:00至下午5:00。

聚餐地点：文化中心 Ottawa Chinese-Canadian Heritage Centre

（地址：397 KENT STREET，K2P 2B1，OTTAWA）

聚餐内容：

1、丰盛的各色西北家乡菜（每个家庭至少带足够报名人数分量的菜肴来参加）

2、才艺展示，节目表演（歌曲、舞蹈、小品、戏剧、乐器等表演）

3、各种抽奖活动

4、费用：每个家庭收取5刀的费用，用于场地租金（场租不足的部分由组委会补贴）

交通上需要帮助的乡亲，请提前与我们联系。确实因为经济困难不能参加的，私下和我们联系，我们会酌情资助。

欢迎大家积极报名参加聚餐、表演才艺、提供赞助及奖品。

请发邮件至xibeirencan@gmail.com报名告之以下信息：您的姓名，您的联系方式，参加活动的人数（大人，孩子），每个家庭报名一次，请不要重复报名，谢谢您。