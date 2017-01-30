《叽歪》 文 / 十月 Canada

白雪皑皑的一座城，满眼望去是白色，脚下的冰坚挺着脊骨，我不老实站着的脚原地绊了一下，一条腿跪在冰上，两只手扶着冰面。交通指挥灯底下有一辆等绿灯的本田车，车里头的小伙见我麻利儿地站起来，并且手边还有一位闲散者，他目光里的诧异应该是：“你需要帮忙？”这几个字，幸而被我的及时起立阻止了。

踉跄和倒下之间，我叽歪了一声。

叽歪是象声词，充其包含有惊讶、讶异和意想不到，而实际上又发生了。过程之短暂，让人无法用更多的语言尽快地描述场景。于是，“叽歪”便显得此时恰如其分。果断的时刻，果断的词，语言的作用就是让所有的词，即时地用在匹配的时刻。

哎呦，作为叽歪的其中之一。

喜悦的时刻，我哎呦的是意想不到；局促的时刻，我哎呦的是小心翼翼。情绪，这些情绪都在规划之外，我并未想到这一刻有额外的事情，有使我局促的人。“闪电小子”，我这么形容了他的出现，开着一阵风似的雪摩托，踏着冰，温度擦身而过。

快速掀起了飞雪，雪又散漫地落下。我以为的冬季的枯燥和烦闷，被意外浮出的好奇心，挽救了冬季的凉气。火热由此而发，心说：“想试。”只见，“闪电小子”驾着雪摩托驰在被冻住的湖面，我的心又疑问：“敢不敢去湖面？”答案是我不敢。

哎呀！作为叽歪之否决，并且没有挽回。

两个大妈和一条狗，和陆陆续续出现的车，停在冰面前面。狗伸出前腿的时候，我看出它不仅仅是有走路的意思，它还有一点“敢”的心思。大妈勒住了绳索，我呦喂了一声，身旁的闲散者按了他的快门。

呦喂，算什么意思。算敬畏的意思，是作为敬佩它“敢”的一声叽歪。

年幼，我和闲散者谈起年幼。年幼时，叽歪就是不叽歪，不存在惊喜、诧异和挽回。大舅伯递给我一只手枪，他又贴了一张白纸在五米之外的石头上，他说：“按下。”我以为，单手的按下就可以使子弹，飞向石头上贴住的白纸。

双手，才可以完成按下。

我去石头上的白纸上找窟窿，去白纸旁边的石头上找窟窿。按说，按下之前我应该有发出“叽歪”一声，作为祭奠即将的发生；或者按下之后我也应该有“叽歪”之心。而我没有，我不需要“叽歪”作为阻拦。

如同，被大妈的绳索拦住的它的“敢”。

“哈哈。”闲散者的笑声滑向冰面。我理解为，此笑声不是“叽歪”语言的一种，它仅仅作为在旅途结尾之时，不阻拦地问：“怎么就，无缘无故地到了琢磨‘叽歪’的年纪。”

回过头来。