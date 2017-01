“欢乐春节”渥太华新春大庙会2017庆祝加拿大建国150周年

Celebrate the 150th anniversary of Country.From local and community events to national celebrations in 2017, there will be plenty of ways to get involved and celebrate all that makes us who we are as a country. Stay tuned!

由全加学联、中华会馆、留华校友会、中国校友会、渥太华大学、卡尔顿大学、亚岗昆学院中国学联会、Canadian Federation of Chinese Students、Chinese Community Association of Ottawa、Canadian Alumni共同主办的“中华会馆大庙会2017—庆祝加拿大建国150周年文艺大联欢”将在Lansdowne Park,450 Queen Elizabeth Dr, Ottawa, ON K1S 5J3隆重举行,来自渥太华各个文艺精英的加盟及西方艺术表演前来助阵,和地方的民众齐聚一堂,共庆佳节,共享欢乐,体验中国佳节和多族裔文化艺术的独特魅力和亲和力。

包罗万象的文艺表演,洋溢着喜庆、和谐、热烈的气氛,文艺表演眩目多姿,让你惊喜连连,叹为观止!传统的舞龙、舞狮子,锣鼓喧天的大秧歌,声乐,器乐,太极,传统民乐表演,如笛子、二胡、葫芦丝、古筝、萧、琵琶等,戏剧、歌剧、音乐剧、民族及现代舞蹈、国标、旗袍秀、街舞。表演艺术有:少儿们欢快的现代肢体展示舞,多族裔的民族舞蹈,相声,小品,语言艺术各具特色和魅力,眩目多姿的文艺表演,浓浓的春节大团圆,渥京华人和多族裔艺术家们,热热闹闹地庆祝加拿大建国150周年。为传播中华文化、丰富华人华侨及多族裔文化生活,营造洋溢着喜庆、和谐、热烈的气氛!

庙会在LSDpark的大厅里举办,不仅有好玩的好看的,还有好吃的,共同赏民俗,观演出,在活动现场我们设有表演区、灯谜区、儿童游艺区、民间技艺区、民俗技艺展示区,画脸谱、茶艺、制作风车、围棋、象棋、穿唐装照相、中医号脉等;有奖竞赛、踢毽子、跳绳、抖空竹、筷子夹乒乓球、套圈、画龙点睛等。

美食:有不同的特色小吃,比如煎饼果子、麻辣鸭脖、麻辣鸭舌、包子饺子锅贴、卤蛋、南北荟萃茶点、刀削冷面、手擀拉面、糖沾各种水果,冰糖葫芦更不可少,浓浓的中国地域风味,承载着海外华人的乡思乡情。

庙会上也有银行、理财、华人服务等展台,为大家提供各种服务等。一定是热闹非凡!享受欢乐,传递祝福!请大家穿着节日盛装呼朋唤友、携家带口,来庙会边走边逛,边吃喝、边玩乐,边观赏!我们会让每个人都沐浴在祥和、幸福、欢乐、喜庆的气氛中!

时间:2017年2月12日,周日,上午10:30-下午3:30

地点:Lansdowne Park,450 Queen Elizabeth Dr, Ottawa, ON K1S 5J3

“欢乐春节”渥太华新春大庙会2017组委会供稿