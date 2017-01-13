【人物·专栏】隐形畸齿矫正专家——Dr. Ben Fong(5)

提问：您的诊所是否提供任何辅助服务以加快畸齿矫正治疗？

Dr. Fong：是的，我们使用2个附加辅助服务—Acceledent和Propel。Acceledent是一种塑料设备，每天使用20分钟，创建温和的微脉冲，加速骨组织的重塑，利于更快和更安全的牙齿运动。Propel是一种在预期难以移动的牙齿附近的区域中进行小的微骨穿孔的技术，它在该区域产生有助于牙齿运动的炎症反应。

提问：您怎样看待隐形畸齿矫正Invisalign未来10年的发展前景？

Dr. Fong：Invisalign是一个革命性的产品，我见过许多类似的技术兴起又消失，没有什么能达到Invisalign的标准。从我开始提供Invisalign服务以来的13年，Invisalign已经取得了很大的进步，随着他们研发部门的努力，Invisalign不断刷新自己创造的新高度。此外，Invisalign真正帮助了普通牙医参与到畸齿矫正的行列当中。我正在通过我的课程和学习俱乐部向渥太华的普通牙医推广普及Invisalign。

（完）

Dr. Ben Fong 牙齿隐形矫正专家

613-737-7321 Herongate Dental

1739 Walkley Road, Unit 1 ottawainvisaligndentist.ca