《数独匠心》 文 / 十月 Canada

一束阳光照射沙发，我挪动了一下伏在沙发靠背上的垫子。尽管，房间的落地窗户面对着北方，但并未妨碍当光亮经过眼睛，仍旧有温度化作光涌进窗户。不强烈，不怒放，不火热，正如可以静下心，铺开那份昨日得来的旧报纸，在正方形的格子中间填下数字3。

数独，也是需要有一颗匠心。

在安静中寻求更安静，寻求更贴切，寻求更有构想。不说，你可以发明创造，但至少让你觉得这会儿的思考全部属于自己，各种试探也是不存在外力的帮忙。你只需要肯定，喜悦；否定，就继续构想。每一个方块里头最多容得下9个想法，但你得排除8个，最后一个能留下的想法，那便是匠心之作。

当然，总归有想不通的时候。

每当我意识到，水煮开便会溢出平面，想太多足以留住头痛，我便将眼睛的视线投向另外一处，想也许，我可以通过网络搜索到方法。但这时，墙里头跳出来一位身穿盔甲的大侠，他拦住我正在搭上鼠标的手，他问：“你喜欢享受过程，还是仅仅是成全完成？”

经他这样一拦，我又按照他的提问那样一想，觉得完成是我想要的，但是如果‘尽快’来自外界，那完成之后的兴奋点，不属于我。外界是如此强大，相对个体而言，它强大是因为我正在退缩。要不要退缩，要不要躲进墙里，与大侠去强词夺理。

一首歌曲《寻人启事》

“让我看看你的照片，

究竟为什么你消失不见。

多数时间你在那边，

会不会疲倦。”

我思念着谁。

我思念？想不通数字的时候，我还会想这个事儿。大侠嘴上叼着烟斗，烟的雾气环绕住整个车厢，车窗被锁住了，我怎么都打不开。我用被烟雾迷住的眼，盯向他左侧的脸，我甚至不需要开口说话，他的搜索引擎对他说，解锁（车窗）。

继续，《寻人启事》

“有些时候我也疲倦，

停止了思念，却不肯松懈。

就算世界挡在我面前，

猖狂地说，别再奢侈浪费。”

思维在，数字就在；逻辑在，数字就会跟随。我扔掉鼠标，合上电脑屏幕，大侠重新回到墙里。一会儿，又一会儿，和几个一会儿之后。这会儿，我真的感觉匠心和数独，理应为近亲。

我思念？横躺在墙里头的大侠，他抽出剑，鞘被撂在一旁。他说：“对不起。”他将控制车窗的按钮解锁，空气冲进车里，清爽的，寒冷的，带着雪花一起，貌似一把有利刃的剑，穿越街道，123456789，归鞘。

（歌词）

“有些时候我也疲倦，

停止了思念，却不肯松懈。”

数独匠心。

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