《在宇宙间留下印迹》 文 / 十月 Canada

汤姆饿着肚子起来,又饿着肚子出去游逛,脑子里还忙着在想夜晚梦中那恍惚的辉煌景象。他在城里转来转去,没有注意到自己在往哪走,周围发生些什么。人们挤他,有的还骂他,可是这个沉思的孩子毫无反应。—《王子与贫儿 The Prince and the Pauper》

他深吸一口气,双臂垫在脖子后面,说:“他真是好人,那么慈祥,他爱我,还有皮埃尔叔叔,他也是个大好人……父亲,请相信我,将来我一定会做成大事,让大家都满意的大事……”尘埃落定。—《战争与和平 War And Peace》

“她谁都没告诉,斯嘉丽,特别是不会告诉你。她怕你知道了会责骂她。她本想等上三个月,到胎儿稳定了,肯定没事了,然后再出其不意地让大家高兴高兴,这样她就可以哈哈大笑着说大夫的话有多么不正确了。那阵子她可真是开心呀。你知道她是多么爱孩子,她非常想要个小女孩。开始两个月都挺顺利的,可突然就,真是毫无道理。”—《飘 Gone With The Wind》

早饭后,凯瑟琳缠着要我搬来一张椅子,带着针线活,坐到屋子尽头的枞(cōng)树底下去。她还哄着要枪伤已经痊愈的哈里顿,帮她挖土布置她的小花圃。由于约瑟夫的抗议,他们的小花圃已经移到一个角落里去了。—《呼啸山庄 Wuthering Heights》

话说莺儿见宝玉说话摸不着头脑,正自要走,只听宝玉又说道:“傻丫头,我告诉你罢。你姑娘既是有造化的了,你袭人姐姐是靠不住的,只要往后你尽心服侍她就是了。日后或有好处,也不枉你跟着她熬了一场。”莺儿听了前头的像话,后头说的又有些不像了。—《红楼梦 The Story of the Stone》

她不断提起她的父亲。她说她听见这世上到处是诡计,一边呻吟,一边锤她的心,对一些琐琐屑屑的事情痛骂;讲的都是些很玄妙的话,好像有意思,又好像没有意思。她的话虽然不知所云,可是却能使听见的人心中发生反应,而企图从它里面找出意义来。他们妄加猜测。—《哈姆雷特 Hamlet》

和这片土地上的其他屋子一样,列格雷庄园上正宅的阁楼也是一样的凄凉。阁楼上满是蜘蛛网和一堆废弃的东西。在以前,这里是十分富丽堂皇的,在屋里有许多主人从国外买的漂亮家具。但是自主人走后,一些家具就被带走了。—《汤姆叔叔的小屋 Uncle Tom’s Cabin》

一切都办妥的时候已临近圣诞节了,普天同庆的假日季节就要到来。于是我关闭了莫尔顿学校,并注意自己不空着手告别。交上好运不但使人心境愉快,而且出手也格外大方了。我们把大宗所得分些给别人,是为自己不平常的激动之情提供一个宣泄的机会。—《简爱 Jane Eyre》

那是最美好的时代也是最糟糕的时代,那是智慧的年头,也是愚昧的年头。那是信仰的时期,也是怀疑的时期。那是光明的季节,也是黑暗的季节。那是希望的春天,也是失望的冬天。我们全都在直奔天堂,我们全都在直奔相反的方向。简而言之,那时和现在如出一辙,某些最喧嚣的权威坚持要用形容词的最高级来形容它。不论好与坏,都是最高级的。—《双城记 A Tale of Two Cities》

于是有叹息声,越压抑越深,

偷偷地一瞥,甜蜜的盗窃,

燃烧的红颜,别后的不安。

德·瑞纳夫人天使一般的甜蜜,既因为天性,也得之于眼下生活的幸福。然而每当想到女仆爱丽莎,她的温柔的天性,不免受到搅扰。—微澜《红与黑 The Red and the Black》

通常人们以为,强盗、凶手、暗探、妓女会承认自己的职业很坏,都会感到羞耻。实际上,完全相反。由于命运或自己的某些罪过而被推到一定地位的人们,尽管这种地位是不正当的,他们对一般生活也会形成一种使他们看来又好又受人尊重的看法。为了保持这样的观点,人们本能地维持一个圈子。—《复活 Resurrection》

雷福斯蒂埃夫人一直呆在戛纳,迟迟不回。杜洛华收到过她一封信,信上说她四月中旬才能来,并没有提及关于他们离别的事情。他耐心地期待。现在他已下决心把她弄到手,一旦发现她犹豫不决,就使出一切手段。他很自信,他认为自己运气好,有魅力,有那种任何女人都难以抵挡的、潜在的诱惑力。—《漂亮朋友 Bel Ami》

克罗斯仔细斟酌了一下:“丹特杀了我爸爸,我判断他有罪,就像现在您宣布我有罪一样,就因为仇恨和野心杀了我爸爸,他骨子里还是桑塔迪奥家的人。”唐一言不发。克罗斯继续说:“我能不为我爸爸报仇吗?我能忘了我爸爸对我的养育之恩吗?还有,我一直都那么尊重克莱里库其奥家族。”—《教父 Godfather》

生命就是一场旅程,而过程就是奖励。—《史蒂夫·乔布斯 Steve Jobs》

我赞同,在宇宙间留下印迹。即便,仅仅是读。

十月的新浪博客:

http://blog.sina.com.cn/xiaojun701

留言信箱:

1523187841@qq.com