“爱乐之夜” 迎新春歌舞晚会花絮 作者：赵丽珍

经过三个月的努力排练和精心准备，1月15日晚7时，由爱乐合唱团主办的“爱乐之夜”迎新春歌舞晚会拉开了帷幕。这场晚会给团友们创造了一个交流和展示自己的平台，也为社区营造了一个温馨融洽的节日氛围。剧场座无虚席，现场观众随着演出的高潮迭起一直兴奋到最后一个节目。爱乐合唱团的这次活动充分体现了我们娱乐自己、娱乐社区的宗旨。

这场晚会的成功举办是全体团友共同努力的结果！首先，我们要感谢晚会的策划人张乃雯老师和管质丹团长，正是在他们的倡议下，才有了这台晚会；其次，我们要感谢爱乐之夜“1月15 日歌舞晚会剧务组”的全体同仁们，他们各尽其责又互相合作、彼此关照，每一项工作都保质保量、按时完成，从而使得整场晚会进展顺利并圆满结束；第三，我们要感谢所有义工人员，是他们的积极参与和无私奉献，减轻了我们身上的担子，让我们能够轻松地投入到演出中；第四，我们要感谢扬名楼自助餐馆提供丰盛的晚餐，很多参演人员都说，这是他们多年来参加演出最好的一次演员餐；最后，我们要感谢所有参演人员和我们无私奉献的团友们，正是因为每个人的积极参与并各尽所能，才能有这台晚会，才能使这台晚会几乎没有瑕疵地圆满结束！让我们来共同祝贺演出成功！请看全体演职人员合影。



爱乐合唱团成立已经近十年，除了每季度的内部汇报演出外，如此大规模地搞一台晚会，近几年来这是第一次。那么，为什么要搞这台晚会呢？主要基于以下几个原因。第一，合唱团每个季度末都有一次内部的汇报演出，几年来积攒了一些有意思的节目，大家也跃跃欲试想搞一次公开演出；第二，圣诞节过后就是我们中国人传统的春节，新春佳节在即，正是娱乐社区的大好时机；第三，爱乐合唱团自2008年1月23日成立，至2018年1月就整十年了。张老师、管团以及团友们想搞一台晚会来庆祝爱乐合唱团成立十周年，正好借助这个机会为明年的十周年庆典练练兵，以便积累些舞台经验。因此，2016年10月初的一天，张老师邀请团理事会成员：管质丹、郭石杉、杨世俊和付铁铭以及孙毅涛、何环珠，聚在张老师家共同商议这件事。在那天的会议中，大家积极出谋划策为这台晚会搭建了一个雏形。会议中明确了晚会的宗旨：

一、晚会以娱乐性为主，目的是为社区带来欢乐；

二、要充分调动大家的积极性，争取让每个团友都参加晚会，让每个团友都有不少于一次的上台表演机会；

三、晚会不能免费，但票价要低。卖票数可以用来统计观众人数；如果票免费的话，怕拿到票的人不来；票价低是为了想来的亲朋好友都能来。

有了这三个宗旨，大家的工作就有了明确的方向。

作为渥太华的老牌合唱团，我们的晚会自然以大合唱开场，以唱歌的节目为主。合唱是展示我们艺术水平和这些年不懈努力的重要部分，一共选了6首曲目，其中两首大合唱曲目、两首女声小合唱曲目和两首男声小合唱曲目。但是为了增加晚会的娱乐性和多样化，我们穿插了通俗歌曲、民歌、戏曲，并邀请了几个舞蹈团来参与，我们力求展现一台五彩纷呈的晚会。



我们团里都是酷爱唱歌的歌友，很多人平时也经常在全民K歌上亮嗓。但是时间有限，不可能有很多独唱节目，又想有更多人参与，付铁铭同学提出了搞歌曲串烧的建议，得到大家的一致认同。于是就有了“爱情歌曲联唱”和“民歌联唱”两个节目，这两个节目总共有18个人参与。演出中，只见每个演员都穿着能够演绎自己歌曲的服装，像大牌歌星一样站在舞台中央，舞台背景的LED大屏幕配合歌声，每分钟一个变换的美景美图，带给观众听觉和视觉两方面的享受，惊喜不断！请看剧照。



下面再说说节目《为了谁》。这是一个男女声二重唱的节目，最初的节目计划里并没有这个节目。在12月18日爱乐合唱团2016冬季度的汇报演出中，我团的新团员田源和魏四新，他们原本没有申报要合演节目，但也许是被现场气氛所感染，两人临时商量合唱一首《为了谁》，从来没有合作过的两个人，结果配合得天衣无缝，团友们直叫好，并强烈要求在《爱乐之夜》晚会上演出，张老师也很认同他们俩的歌唱水平，于是，这个节目就上了节目单。还有一个女声三重唱《月圆的时候》，也是因为在那次汇报演出中表现突出，被选入《爱乐之夜》的演出节目单中。



除了合唱、通俗和民歌，王瑛和杨世俊演唱的轻歌剧男女声二重唱《风流寡妇圆舞曲》，为晚会增添了华丽的色彩。这是一首难度很大的歌曲，旋律优美动听，演唱看似轻松愉快，但实际对嗓音要求极高。王瑛和杨世俊已经合作了有一年多，每次团内汇报演出都有他俩的美声二重唱。这次晚会上，王瑛清亮甜美，小杨深情热烈，一个女高音，一个男低音，俩人的演唱仿佛在歌声的节奏中起舞。他们凭借自己的实力，给观众们留下了深刻的印象，让人们真正领会了高雅艺术的魅力。



这场晚会结束后，大家包括张老师一致认为有一个节目应该被评为优秀节目，那就是：表演唱《唱脸谱》。这个节目的由来也有点儿意思。

众所周知，我们团友中有几个戏迷：焦秋佐、王兰君等。但大家有所不知，最大的戏迷其实是张老师。我们都知道张老师曾经是中央乐团合唱团的女高音歌唱家，美声和合唱是她的第一看家本事，第二个本事就是唱京剧了。这个本领要归功于文化大革命时期大唱样板戏的高潮，我们张老师就是在那个时期接受京剧演出任务，天天练，日日唱，唱出了专业的水平。因此，这次张老师想搞一个唱京剧的节目，正好11 月份的时候，团里几个女歌友为渥太华的京剧名角儿刘伟亮先生（张老师的学生之一）的专场演出配过戏，现成的节目。但经过联系，刘伟亮先生一月要回国，不能参加演出。张老师说咱们自己排一个吧，于是这个重任自然落在了票友王兰君同学身上。兰君同学不负众望，提出穿着旗袍唱京歌《唱脸谱》，旗袍+京剧=国粹+国粹！如此鲜见的搭配，兰君同学您可真敢干！服了！

说干就干！兰君同学把三段花脸换成女生反串，每一段都有不同的演绎，又找了网上的视频给合唱部分作参考，但大家觉得视频里的表演不太理想，我们要超越。于是，超越的重任就落在了舞蹈专业出身的何环珠同学身上。环珠同学很快为大家编排了造型，石杉、兰君也分别给大家打印了各种脸谱，大家各自动手做了脸谱团扇，在11月20日那天的学前班里，这个节目正式开始排练。经过一个多月的刻苦排练，加上张老师的多次督导和审查，我们的节目在“爱乐之夜”晚会上正式亮相。对于反串花脸的女生领唱和齐刷刷的脸谱团扇配旗袍，观众好评如潮！而且，这个节目立刻被邀请参加渥太华2017年2月12日的春节大庙会的演出！虽然，第一次现场展示的并不很完美，整体上还有很大发展空间，但是现场的热烈掌声说明广大观众对我们艺术创新的肯定！请看剧照。



最后，一定要说说另一个好评如潮的男声小合唱《回娘家》。如果论这个节目的唱功，远不如第一首男生小合唱《渔阳鼙鼓动地来》唱得好。但环珠同学把这个节目编排了一下，由管质丹出演“小媳妇”，黄体伟出演“鸡”，Leo出演“鸭”，演出中正是由于三个男生出色、滑稽、惟妙惟肖的表演，使得该节目娱乐性爆棚，是赢得观众掌声最热烈的节目！请看剧照，只可惜剧照里没有“鸡”和“鸭”。



这台晚会上所呈现的节目，每一个都是大家精雕细琢、刻苦努力、加班加点排练并得到张老师的认可后才登上舞台的，背后还有不少动人、有趣的故事，这里我们就不一一叙述了。爱乐合唱团是由一些爱好歌唱的朋友自愿组成的，团员职业各不相同，但对歌唱的热爱是大家共同的追求！在长期的歌唱活动中，在张老师的辛勤培养下，大家的歌唱水平增强了，友情丰厚了，大家彼此真诚、心意相惜，只为一个共同的心愿，唱好同一首歌!

最后，让我们再次祝贺演出成功！期待一年以后的爱乐十周年庆典！

2017年1月28日正月初一

仅以此文祝大家新春快乐！鸡年吉祥！