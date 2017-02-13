《她是伙伴》 文/十月 Canada

智凡最近有点心事儿，和女朋友异地了，缺关心。七凑八凑的，约了几个平日里要好的哥们，酒吧散散心，也有请大家给出出主意、打打气的意思。

“缺个本地情人。”

“物质不缺？只要你们不抠，问题就能解决。”

“完全理解，我和老婆曾异地两年……”

“长远看是换人。”

“事实证明你们已经分手了，只差一个仪式。”

“Tequila Please。”坐在一旁的坚果一边说，一边朝服务生打手势。“你这是要把智凡灌醉？”友人某某。“给自己点的不行嘛！”坚果一口气喝下。

“异地恋过程很艰难，结局会很美好。因为有人会感念你的牺牲。”

“放弃一切追随她去吧，工作挣钱总有机会。女友没有了，一辈子后悔。”

“需要的话我愿意无私奉献帮忙，解决你的需求。”坚果。

坚果和智凡的关系，哥们们都知道。但今天坚果把这话当众讲出来，还是吓了智凡一跳。身边陪同的哥几个不知道是不是也被惊吓到了，新一轮的说法开闸了。

“被她这么一说，我开始向往两地分居的生活了。”

“放开你的心，放纵你的情怀，你将发现世界还挺可爱的。”

“难道只有我一个人觉得你在征炮友？”

“当然不是，你只是第一个说出来的。”

“行了，别胡说了。找你们过来不是让你们欺负坚果的。”智凡。再看坚果，第二杯Tequila又握在手里了。单从表情上看，她就像没听见这一堆儿小子胡说的话。“我没事儿。”坚果补了这句，起手又招呼第三杯。智凡给拦下了。

“怀孕不难吧？找个长点的假期，两个人一起度假，很容易怀孕。”

“为了最终的团聚，多砸银子，多见面。”

“实现最终团聚之前，电话啥的都是扯淡。”

“对我来说，工作不如家庭重要。我没什么大志向，只要能让我的家人衣食无忧就好。”

“生活中没有十全十美，总是要有取舍。这个道理我懂。Tequila Please。”智凡看了一眼坚果：“喝完这杯我送你回家，好吗？”坚果和智凡认识七年了，智凡想要什么坚果是知道的，只不过，她也假装让智凡知道，这也是她想要的。

四年前，智凡：“嗨，我找到真爱了。”坚果：“恭喜你，我也找到了一个实习的机会去L城。”

当初和智凡的“伙伴”提议，坚果提之前也是经过了思考，并且最终成为此流行趋势中的一员。“一起住吧！反正你也你没有女朋友，找到真爱之前，伙伴一下喽。”坚果。

他是伙伴。

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