大统华首都分店庆鸡年 嘉宾莅临祝愿/派红包 舞龙舞狮贺新春

丁酉年金鸡报喜，大统华各分店均洋溢着热闹喜庆的新年气氛，刚过去的周日，首都分店更举行了新春庆祝活动，让渥太华的市民都能感受到快乐的贺年气氛及加深对中国传统节日文化的了解。

每逢新年，大家最盼望收到幸运红包，意味在新的一年里将带来繁荣和好运。大统华超级市场有幸邀请到驻加拿大台北经济文化代表处的龚中诚代表及夫人，以及大统华的创始人李安邦先生於2月5日（星期天）上午11:00在渥太华Hunt Club Market Place购物中心的首都分店向广大市民拜年，派发红包。

大统华超市还请来了子婵国际艺术学院及加拿大成功醒狮团做了精彩的表演。

这次新春庆祝活动在子婵国际艺术学院的美妙古筝声中展开序幕。台北经济文化代表处的龚中诚代表首先给各民众拜了个晚年，并发表简短热情的讲话，祝愿大家新年健康幸福！紧接着，大统华的创始人李安邦先生现场带领客人们用传统的抱拳姿势来相互拜年，然後他拿起木棍击鼓为舞狮活动打开头阵，现场掌声四起，迎来阵阵喝彩。这次由成功舞狮团带领的五条色彩鲜艳的祥狮献瑞为活动带来高潮，现场气氛好不热闹！嘉宾们在财神的陪同下向顾客们大派红包，恭贺大家新春快乐。除此之外，今年店内还首次安排了12生肖儿童脸部彩绘，让许多小朋友及大朋友们都开心不已！大统华烹饪教室更免费为大家示范了汤圆教学，让许多顾客体验了搓汤圆的乐趣！大统华首都分店衷心感谢邻近社区的踊跃支持，活动期间人流如鲫，喜庆欢腾！

中国农历新年不仅在华人社区庆祝，它已逐渐变成一项多元文化活动。今年的活动更有象徵意义，因为从2017年起加拿大政府正式宣布，从农历正月初一到正月十五为“春节”（Spring Festival）。大统华是一个很具代表性的地方，它是中西文化交流的桥梁，希望能通过此次活动充分展现加拿大的多元文化，融合不同种族和文化背景，和谐共处。

大统华超市多年来用心经营，开启亚洲食品超市的新纪元及加拿大最大的华人连锁超市，受到加拿大各社区的肯定。大统华严守品质、专业、亲切和服务，不但成为华人超市的龙头，更是加国华人购物的首选，此外，大统华超市各分店更经常配合各式节庆，举办多元文化的活动，成为各国移民者的美好回忆。有关大统华各式活动查询，请见网站http://www.tntsupermarket.com。