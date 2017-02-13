新春美食节中的精彩——东风艺术团新春美食节演出纪实

2017年元月22日，由Ottawa Asian Fest主办的“渥太华2017鸡年新春美食节”已经在有中国好声音助阵的美食盛宴的欢乐热闹气氛中进行到了第三天，三天不停歇的载歌载舞的精彩纷呈的表演，带给观众的是全方位的视觉盛宴。

这天，东方艺术团演出小分队的队员们在小分队负责人王仁慧和刘华的带领下，参加了美食节的表演。艺术团的节目和几位知名歌手的演唱穿插进行。东方艺术团表演的节目内容丰富多彩，形式变化多样。他们最先表演的是欢快热烈的具有浓郁东方特色的《腰鼓》，队员们挥舞着系有红绸的鼓棒，敲打着“咚吧咚吧咚咚咚吧咚”的整齐热烈的鼓点，给品尝美味的朋友们增加了更多的欢乐。舞蹈有表现蒙古大草原上展翅高飞的蒙古舞《鸿雁》；有由王仁慧和刘华两位领舞的新疆舞《一杯美酒》，这个舞蹈具有浓郁的地方特色，气氛热烈欢快；还有江南水乡风情的《北江美》，她们的表演舞蹈动作优美妙曼，加以靓丽的服装和绚丽变幻的灯光，给人美的享受和艺术陶醉，迎得了观众阵阵热烈的掌声。田源的独唱《我爱你中国》，音色甜美，演唱激情高亢，给观众带来了听觉震撼，表达了海外赤子对祖国深深的热爱之情。黄梅戏《游龙戏凤》由陆素云和刘华表演，两位热情洋溢、声情并茂的表演，高潮此起彼伏，赢来观众的大力赞叹。

东方艺术团精彩纷呈的节目赢得了广大观众的阵阵掌声和声声欢呼，为新春美食节演出增添了又一道靓丽的风景。

渥太华东方艺术团 枫韵