“风雪无所惧 乡情重如山”——渥太华湖南同乡会新春团拜侧记

“金猴挥棒驱妖雾，雄鸡报晓迎朝阳”，世界各地的华人都欢庆鸡年新春佳节。每逢佳节倍思亲，海外游子最难忘的是故乡的亲人，最亲切的是难改的乡音，最留恋的是难断的乡缘。今年作为春节被加拿大政府定为官方节日的第一年，又是由湘籍国会议员谭耕先生在国会积极争取促成的，那今年湖南乡亲们自是少不了欢聚一堂、热烈庆贺了。经过湖南同乡会长Helen Tang和组委会一个多月的联络沟通和准备，湖南同乡会联合中南大学及湖南大学校友会的新年团拜会于2017年2月12日下午5点在扬名楼餐厅隆重举行。

渥太华冬天的风雪是司空见惯的，然而12日一早开始的大雪纷飞，30厘米的雪路屏障，却是始料不及的。“亲不亲，故乡人”，面对风雪，湖南人没有退却，热情的老乡们风雪无阻，如期赶到，连餐厅老板都大赞如此暴风雪居然近100人参加了聚会，太给力了，这足以证明湖南人在海外的团结合作与浓浓乡情。

众多老乡冒着大风雪从四面八方赶来，江枫一家为了参加活动，不到4点就冒着风雪出发了，但是由于积雪太深，刚出门不远就陷入雪堆，左进右退都无法突围，在进退维谷之际热心的邻居加入拯救行动，终于在大家的帮助下开出雪堆，他们又回家换大车继续前行，风雪中先上演了一幕壮观的新春团拜前奏曲。

更让人感动的是湘籍国会议员谭耕先生为了参加聚会，特意从多伦多飞过来。因为大雪，不少航班延误或者停飞。他踌躇起来，“这可麻烦了！”只要有心，天将助也。非常幸运的是，谭耕先生乘坐的飞机不仅没有停飞，而且顺利飞往渥太华，谭先生如期到达，与渥太华乡友共庆新年，更增加了活动的喜庆。如谭先生所言，他作为国会议员，每年有相当多时间在渥太华处理工作。这样一来，与渥太华乡友自然有了更多接触和了解。更为重要的是，华人传统春节因为谭先生在国会积极争取，已成为加拿大官方节日。期望不远的将来通过谭先生和广大华人的共同努力，让加拿大能在中国春节时有一两天假期，普天同庆农历春节。

晚会现场有自助美食，也有欢声笑语，新老朋友见面都分外亲切，互相祝福新年，充满了亲情友情和满满的年味。组委会Maple的10岁小孩积极参与组织活动，早早就来到现场，和组委会Mika一起布置现场并负责接待和发抽奖券，彭泽山扮演的财神一到场，马上就年味十足了，摄影师崔毅扛着照相机到处捕捉精彩瞬间，而同乡会会长Helen Tang与咱们议员谭耕先生坐在迎接乡友正前一桌，欢迎大家的到来并致词，祝贺乡亲们春节快乐，万事如意。在聚会中，还有乡友所献的精彩文艺节目。电视屏幕上的同乡会活动剪影，还有湖南籍歌手袁树雄先生去年在渥太华的演出录像，给聚会增添了更多欢乐祥和的色彩。同乡会理事、湖南大学校友廖登先生一曲清唱《故乡情》，勾起了大家的思乡之情；Helen Tang《爱你有多深》的诗歌朗诵，让大家沉浸在爱的海洋。文艺骨干肖纯去年的花鼓戏《刘海砍樵》还记忆犹新，今年唱起了黄梅戏《女驸马》也是非常动听。

这次聚会有一个特别环节，就是庆贺乡友沈红母亲八十大寿。沈红母亲风风雨雨八十载，阅尽人间沧桑。她老人家和蔼可亲的朴素品格，赢得乡友们的尊敬和喜爱。多年来，沈红夫妇以其聪明才智在异国他乡获得成功，将父母接来身边以报父母长辈养育之恩。当一个大大的生日蛋糕出现在老人面前时，满堂喝彩，大家不约而同地唱起了生日快乐歌！乡友们送上一声声祝福。老人在惊喜之时焕发着幸福的荣光。说来十分惊喜，也许是老人带来喜庆，围绕老人的一桌和老人一家人在抽奖环节几乎全都获奖，有的还抽到了两次呢！众多奖品给乡友聚会带来更多喜悦心情。

嘉宾旨酒，笑指青山来献寿。

百岁平安，人共梅花老岁寒。

衷心谢谢中华会馆提供财神服装，理事汪镇全先生给大家带来新春祝福！衷心感谢以下个人和商家赞助的抽奖奖品：金玉、睿蒙、Helen Tang、人鱼小姐、瑞邦金融、HAHA KTV、瑞文传媒CFC/Motion PAY。

说不完的家乡话，道不完的故乡情，活动进行了快3个小时，大家仍依依不舍。这里，我们谨录海伦即兴诗如下，以资留下这片美好记忆：

窗外风雪室内暖，元宵佳节盼团圆；

湘音无改念亲人，渥京有约庆新年。

（湖南同乡会江风供稿。部分照片来自“毅想天开”，在此一并致谢！）