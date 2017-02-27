当你老了，有我们带给你舞蹈、唱歌和欢乐！——记欣华舞蹈团从圣诞前夕到中国新年期间关爱老人养老院慰问演出 文 / 水中月

（2016年10月3日，欣华舞蹈团受邀到Orchard Living Centre养老院慰问演出。）

（2016年10月20日，欣华舞蹈团联合爱乐合唱团受邀来到了RiverPark Place养老院演出。）

（2017年2月4日中国新年期间，欣华舞蹈团再次受邀来到了Riverpark Place养老院演出。）

有人说：“在今天我们生活的国度里，银发浪潮席卷而来，老年人的比例越来越高！“其实这也是我们在现实生活中看到的。据联合国统计，随着科学技术的进步，医疗水平的提高，人口老龄化现象越来越普遍，60岁以上老年人所占的比例愈来愈高，15岁以下年轻人愈来愈少。到2050年，世界上老年人的数目将在历史上首次超过年轻人的数目，而在加拿大，早在多年前就是这样了。现今区区三千五百万的加拿大人口，65岁以上的人口就占了五百八十万，早已超过十五岁的少年儿童人口，老年人成了一支比例不小的群体。

虽说老人是社会的财富，更是生活的宝典，但是无论在哪个国家，老年人都是弱势群体！尽管加拿大是个高福利的国家，有完善的医疗保健体系，还有各式各样的养老院，公费的，私费的，老年人有钱的出钱养老，没有钱的国家会出钱为你养老！然而养老院的老人们，或年事已高，或疾病在身，渥太华漫长的冬天给他们带来无尽的落寞和无奈！想想这些老人们，他们也曾是风华正茂的少年，踌躇满志的青年，顶天立地的壮年，为这个国家的发展壮大挥洒过热血，为人父母抚养过儿女！而今的他们却不得不在养老院有限的空间里度过他们的绝大部分光阴，甚至余生。就像一首歌里唱到：

当你老了，头发白了，睡意昏沉；

当你老了, 走不动了，炉火旁打盹回忆青春；

多少人曾爱你青春欢畅的时辰，

爱慕你的美丽、假意或真心；

只有一个人还爱你虔诚的灵魂，

爱你苍老的脸上的皱纹。

这首歌牵动了无数人，因为大家都有“老”了的那一天！“关爱老人”是我们每一个公民义不容辞的义务和责任！“关爱”和“尊敬”老人就是关爱尊敬我们自己的明天！

孟子说：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”中华民族向来有尊老爱幼的美德，对老年人的尊敬是自然和正常的，我所在的欣华舞蹈团的姐妹们不仅把“关爱”、“敬老”表现在口头上，更体现在实际行动上，带着舞蹈、歌唱和欢乐一次又一次去慰问养老院的老人们！

从圣诞前夕到中国新年结束这段时间，欣华舞蹈团最是忙碌！队员们除了去参加社区林林总总的庆祝活动外，又多次受邀去不同的养老院演出。每次收到养老院发出的邀请，舞蹈团全体队员对到老人院的演出从来都是无条件支持！团长总是能及时地跟队员沟通，并且根据队员们的擅长很快地整合一台内容丰富的节目。队员们有三三两两组合演出平时排练的各种舞蹈；有姐妹们组合的合唱表演，她们平时还参加社区的合唱团；更有队员二代擅长钢琴演奏、魔术表演及功夫穿插其中……

养老院的大部分老人都是需要护理的，每次我们演出时，老人们有的在护理人员的帮助下，有的自己拄着拐杖，有的坐着轮椅，他们往往早早地来到演出场地，静静地等候演出的开始。我们的舞蹈和唱歌大多是中文音乐歌曲，但是音乐舞蹈是没有国界的，每一个小节目演完都会得到老人们雷鸣般的掌声。就像一位姐妹说的，“我们并非专业的”，但我们带着对生活的热爱，对老年人的敬爱，认真准备每一个小节目，唱出的是对生命的赞歌，舞出的是对生活的热情！当然换来的是老人们布满皱纹的脸上满足的笑容和眼神对我们的肯定！他们用最热烈的掌声褒奖我们，一次又一次邀请我们演出，每一次演出完又期盼下一次的演出！

从去年十月到今年二月，欣华舞蹈团受邀去养老院演出达三次之多。欣华舞蹈团团员主要是一些妈妈们，大家利用业余时间强身健体，对跳舞的热爱让大家走到了一起，虽然平均年龄已是40多岁了，不过相比这些老人院的老人们，我们正年轻！我们的所作所为看起来虽然微不足道，不过我们相信，舞蹈、歌声带给老人们的不仅仅是一点点惊喜，更多的是燃起他们对生活的热爱和期盼！渥太华也有其他华人团体去养老院慰问演出，大家一起把中国人“敬老”的好传统带给了社区，也是华人对主流社会的一点点贡献，就像一首歌里唱到的：“如果人人都奉献出一点爱，世界将变成美好的人间！”