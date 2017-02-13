【加拿大肝脏基金会专栏】脂肪性肝病的普遍性

（崔喜和母亲生前）

当我们说脂肪肝病已经成为加拿大最常见的肝脏疾病时，崔喜会完全理解—她们一家充分体现了脂肪肝病的普遍性。

就在刚过了30岁，崔喜感觉到不舒服。几个月前她被诊断患有糖尿病，于是她尽量吃得健康，以便控制血糖水平。但是有一天，她感觉到疲倦、痕痒、恶心、腹部右侧疼痛。公司的同事叫了救护车将她送往急诊。经过一系列血液测试和CT扫描，医生发现她的肝脏因为脂肪积聚变得肿大。崔喜接着被转诊到肝脏专科医生，进一步的测试和肝脏活组织检测显示她患有非酒精性脂肪性肝炎（NASH）—脂肪性肝病最严重的情形。

“这不是我第一次听说NASH，因为母亲几年前被诊断有NASH，”崔喜说：“事实上，当我被告知我有NASH时，我正在照顾母亲，她的糖尿病和晚期肝病的并发症越来越严重。我不得不协调时间，兼顾着全职工作、照顾父母、看医生以及血液与超声波检查。”

而坏消息接踵而来： 崔喜的哥哥也被诊断患有NASH，并且出现食管静脉曲张和其他末期肝病症状。在健康持续恶化多年后，崔喜的妈妈去世了。

“无论是身体上、情感上还是精神上，都很难接受，”崔喜说：“哥哥和我最终被列到肝脏移植等待名单上。其后两年，我不得不每两个星期抽出6至10升因为腹水产生的体液；每4至6个月，将食管静脉曲张结扎。这些还不够，我的胆囊被切除，并接受了疝气手术。”

幸运之神降临，两人及时收到了已故捐赠者的肝脏。“哥哥在2016年3月进行了移植，我在4个月后的7月份接受了手术，”崔喜说：“能收到捐赠的肝脏，我们都觉得很幸运。”

“我们一家三人患同一疾病的事实引起了医生的注意，”崔喜说：“他们说我们可以成为一个有趣的案例研究。”

因为成功的肝脏移植，最近的崔喜感觉很好。她尽其所能警告其他人有关脂肪性肝病的危险。“这一疾病摧毁了我们家，”崔喜说：“没有人会愿意经历我们曾经经历过的痛苦。我最好的建议是尽量保持健康的饮食，经常运动，定期看医生做肝脏检查。”

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有关加拿大肝脏基金会

加拿大肝脏基金会成立於1969年，为全球首个致力於肝脏疾病研究的组织，研究项目包括肝病的成因、诊断、防治及治疗，并提供相关教育。今天，加拿大肝脏基金会是支持肝脏研究的最大的公益基金。我们通过推广肝脏健康、提升公众对肝脏疾病的关注与理解、为受肝病所困的个人提供支持，致力於令肝脏研究焕新生命。如需了解更多，或者想捐款支持肝脏研究，请浏览网站www.liver.ca/chinese。