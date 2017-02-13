1月31日（大年初四），渥太华华人社区服务中心联合海老会Kanata小组在石头房举办了新春联欢会。

清晨，Kanata的老年朋友带着自制菜肴冒严寒、踏冰雪，从四面八方来到活动会场。大家相见嘘寒问暖，互祝新年好，欢声笑语此起彼伏。

九点半后，渥太华华人社区服务中心侯隽女士致辞，恭祝大家新年快乐、家庭幸福、身体健康、万事如意！

随即，开始庆新年的“击鼓传花”活动。“击鼓传花”游戏，老少皆宜，健康有益，笑得开心，玩得尽兴。此项活动由贺洪胜先生和谢晓蓉女士主持。

鼓响传花，鼓停花落，花落谁手，均有“表示”。有20几位朋友即兴表演，有的高歌一曲，音色秀美；有的翩翩起舞，婀娜多姿；有的故事一则，画出特普朗的尴尬脸谱；有的贺语连篇，祝愿大家吉祥如意！有一位先生唱了50年代的俄文歌，独树一帜。值得一提的是四位女士合唱《珊瑚颂》：一树红花照碧海，一团火焰出水来，珊瑚树红春常在……就像夜莺在歌唱，清脆悦耳，扣人心弦，美好的听觉盛宴。Kanata社区人才荟萃，才艺出众，多么可贵啊！

老人们的激情，令人感动！黄幸鸿先生当即朗诵自写的诗歌《你好，中文学校》，以表达自己的敬意：周六的清晨，总有那么多的老人，赶早……看不出是爷爷陪孙子，还是孙女领着姥姥。他们各自有着书包，去不同教室签到！…… 不少老人为之动容！

高潮迭起，近四十位朋友集体合影，留下了难忘的一刻！

抽奖又是一个高潮，十多位老年朋友中奖，获得了奖品，连同表演者在内，共有40-50人次得到奖品，受奖面达到90%以上，皆大欢喜，喜气洋洋。

海老会主席钱天维女士也从市区赶来参加我们的联欢会，她向大家讲了一个德国食品加工师到中国经商的故事，说明中国国际地位提高，朋友遍天下。老人们认真聆听，自豪满满！

条桌上陈列着五颜六色的美食佳肴，冷菜热炒、点心水果，秀色可口，聚餐开始了。人们三五成群聚在一起，边吃、边谈、边叙友情，快乐无比！

午餐完毕，活动圆满结束。人们仍沉浸在喜悦、兴奋之中，交谈寄语自己的心愿，依依不舍互相道别！

最后，值得一提是我们老年朋友的自觉服务精神。活动结束以后，没有谁指挥，大家有序地打扫会场卫生，有的清理食品擦桌子，有的叠好椅子归仓库，有的拿着拖把扫尘土，不一会儿还原了一个整洁的会场。华裔老人传承、发扬了爱护公物的精神，令人称赞！

海老会Kanata组撰文 2017年1月31日