森玛锡西社康中心暖心的迎春联欢会

2月3日星期五，适逢立春日，森玛锡西社区健康中心为社区的华裔老人举办了迎春联欢会。上午9:30，中心用车子接来了病弱老人和住处较远的老人，共60余位齐聚会场。大家喝着送到面前的热茶，一边品尝糖果，一边互致问候。随着彭赟护士真诚热情的拜年祝福，联欢会正式开始。

先是分组比赛玩游戏。一、猜瓶中糖块数，看哪一组猜的准确；二、用筷子夹瓜子，比一分钟夹的多少；三、吹汽球，比半分种内吹的大小……老人们相互竞争，彼此鼓励，大声欢笑，都变成了老小孩。随后，社工唐惟煜带领大家做手指操及简易操，以缓解久坐的疲劳，舒展筋骨。接着，在彭赟和社工陈立宇的带领下，开始抽奖问答。问题虽然提给个人，但全场均可参与问答。这些问题比较系统地梳理了有关保健医疗以及社会福利方面的知识与信息。例如，见医生时应当提供哪些个人情况？服药时要注意什么？慢性病人如何保健？适宜老人的冬季运动有哪些？糖尿病如何防治？青光眼有什么症状？怎样填写个人应急卡？怎样准备家庭急救箱？如何拨打“911”？如何使用“211”、“311”、“411”等等。这种寓教于乐的问答，在欢乐中为老人的健康安全生活提供了一份保障。

中午临近，新就职的中心总裁Naini带领中心的华裔工作团队：护士彭赟、叶刘美玉、社工陈立宇、唐惟煜、财务庞蓓以及义工陈美琪、孙彩霞等，再次向老人们拜年，衷心祝福老人们身体健康，心情愉悦，生活幸福！真诚的祝愿和细心的照顾与服务使老人们深受感动！当老人们唱起《最美不过夕阳红》时，那份暖暖的情与爱深深地融入了大家的心中。

丰盛的午餐上桌了，中心的工作人员为老人们准备了可口的荤素菜肴，还煮了甜热的红豆粥，大家吃得舒舒服服。餐后，中心还为每位老人赠送了糖果袋。

联欢会结束了，暖暖的爱意却依旧在老人们的心中涌动。