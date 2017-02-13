渥京华人鸡年国会山晚宴成功举办

一月三十一日晚，加拿大议会Sir John A. MacDonald Building大厅披红挂彩，喜气洋洋地迎接在这里举办的渥太华华人国会山鸡年春节晚宴。

晚宴会场主席台上正面墙上悬挂着印着加拿大国会和平塔和中国长城壮丽图案的巨幅彩色幕布，正中写着“渥京华人鸡年国会山晚宴”的中英文大字。两边排列着加中两国国旗，大厅四周悬挂着大红灯笼，会场门厅两边金银两条巨龙生动活泼，喜气洋洋地迎接朋友们的光临。



加拿大环境部部长麦凯娜Catherine McKenna、联邦政府议会领袖、旅游部部长Bardish Chagger恰格儿、加中议会协会两位共同主席参议员戴依Joseph A. Day和众议员谭耕、中国大使馆临时代办王文天出席了晚宴。

六点四十分，主持人李小鹏、杨扬、Karen Yao用流利的中英法三种语言宣布庆祝活动开始。著名皇家骑警歌手克涅狄和单秀英女士分别演唱了加拿大和中国国歌，奏响了晚宴的序曲。



加拿大环境部部长麦凯娜Catherine McKenna首先向华人祝贺春节。她热情回顾了去年的访问中国之行，赞扬了加中关系的强劲发展。希望加中共同努力，共创更好未来。



晚宴共同主席王玳瑜代表组委会向大家祝贺春节。他回顾了加拿大建国150年来以来，加拿大华人对加拿大社会发展的重大贡献，强调加中友好符合两国人民的根本利益。祝愿加中关系在吉祥的鸡年进一步发展。



中国驻加大使馆王文天临时代办发表了热情洋溢的讲话。他向大家祝贺春节，赞扬华人在建设加拿大、增进中加友好上的积极贡献。表示中方愿与加方合作，共同深化去年两国总理互访成果。争取在新的一年，在全方位合作上取得新的发展。



联邦政府议会领袖查格儿Bardish Chagger、加中议会协会共同主席戴依Joseph A. Day参议员在晚宴上分别讲话，他们致以鸡年新春的祝福，并祝加中友好关系取得更大发展。

加拿大帝国商业银行（CIBC）高级副总裁亚利山大·范Alekander Fan也在会上热情洋溢地致辞。

晚宴上来自中国的少年民族歌舞团表演了精彩的民族舞和武术，博得了一阵阵热烈的掌声。本地华人艺术家贾纪元、单秀英分别演唱了京剧《贵妃醉酒》和女声独唱《我爱你中国》，给晚宴增添了浓浓的乡情和华韵。曾在奥运会上获得佳绩的前国家队艺术体操运动员李佳和王嫚勤精彩的表演令人惊叹。斯坦威Steinway钢琴优美的琴声将喜庆和温馨洒向宴会大厅，晚宴上王文天代办、戴依Joseph A. Day参议员、加拿大帝国商业银行CIBC高级副总裁Alekander Fan和晚宴共同主席薛金生等兴致勃勃地为抽奖活动抽奖，并分别给幸运中奖者颁发了精美的奖品。幸运中奖者的喜悦和人们的笑声，给晚宴增加了欢乐的气氛。

晚宴共同主席薛金生在答谢词中，感谢赞助单位的大力支持，感谢所有出席宴会的朋友，感谢演员和义工们的无私奉献。

晚宴共同主席卢红民、李先遥、刘少勇、邓加昌、彭汉忠、李世友出席了晚宴。

三十多名政府部长、国会众议员、参议员出席了晚宴。加拿大帝国商业银行（CIBC）高级副总裁亚利山大·范Alekander Fan、地区高级副总裁乌达德K. Woodard、地区副总裁奥勒特D. Ouellet、蒙特利尔银行高级副总裁帕勒格里诺V. Pellegrino、地区高级副总裁查帕格娜R. Campagna、渥太华大学副校长尼墨尔Mona Nemer等400余位各界朋友出席了晚宴。他们中的许多人兴致勃勃地穿上了色彩鲜艳的对襟中国唐装，给晚宴增添了一道独特的风景。应邀出席晚宴的中国大使馆朋友还有韩涛公参、杨新育教育公参、赵海生文化公参、庄耀东参赞、杨云东参赞、高萍参赞、陶红绎参赞等14位外交官。



晚宴组委会衷心感谢下列赞助国会山鸡年庆祝活动的商家和单位：

钻石赞助：加拿大帝国商业银行（CIBC）；

金牌赞助：蒙特利尔银行（BMO）；

银牌赞助：渥太华大学（University of Ottawa），通利琴行（Tom Lee Music International）；

铜牌赞助：必治活（BEECHWOOD）陵园，加拿大皇家银行（RBC），Otto’s Group，加拿大道明银行（TD），华为，高林律师事务所（Gowling），卡尔顿大学（Carleton University）；

其他赞助：华侨社区服务中心，CFC。

晚宴组委会衷心感谢义工们的无私奉献。

（国会山鸡年春节庆祝委员会供稿）