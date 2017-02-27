《我睡了意大利人》 文 / 十月 Canada

“想遇见有趣和有趣味的人！也许，我们都有意愿花上一点时间，从最简单的相识里发现乐趣，了解彼此。”他说他叫飞人，坐标美国洛杉矶。周六出差会经过多伦多，问珍妮有没有意思见面？至于决定见面的理由，先聊上几天看看是否有这个决定。

他给珍妮发了照片，六英尺二，高大英俊。

“愉悦和爱情，一个容易相处的大叔有几个小打算：旅行、冒险、晚餐、电影和舞蹈。生命正在大踏步地前行，一起迈出脚步，一起看看世界会带给我们什么惊喜。”浅蓝色跑车前身，大叔双臂交叉，牛仔裤搭配格子衬衫，褐色皮夹克。

“你现在是谁并不重要，见面以后你成为谁，这是我想知道的。”大叔。

“孤独……寄希望于发现某人，消磨和享受网络的愉快时刻，直到见面为势不可挡。”他没有邮寄他的照片，他问珍妮：“你为什么不询问，为什么不索取，为什么不拉我下线？”珍妮还是没询问，没索取他到底长得是否有个模样，她也没有拉他下线的欲望。

她淡淡地回复他：“我只是等待。”

“你好吗？”Jeff。

“好得不行”珍妮。

“我的名字是Jeff。我健康，健美；喜欢远足和自行车。”Jeff。

“我努力工作，喜欢浪费点时间呆在户外。”珍妮。

“有趣，喜欢健身，要不要加入？”大卫，他说他的名字是大卫。

晚间，珍妮突然觉得她想要游泳，她想让呼吸里掺杂点漂白粉的味道。于是，游泳衣被摊开和撒了一地：白色，紫色，粉红色，黑色，还是黑色。好吧，珍妮决定选一件黑色的穿上；锁门，进电梯门；开衣柜门，进入泳池。

“任何人，如果你有聊天的打算，就喊我。”纹身。珍妮屏住呼吸，水不冷，她把泳镜扔进水里；她又一头扎进去。

“成人的友谊，不过是看你肯不肯花时间，花正确的时间。比如，找一处开始晚餐的地方（贵是标准），看看有没有火花。吃是生活的一部分，火花也是。”珍妮的脑子里，充斥着各种留言，各种没有实质性的留言。

“你好，我的名字是菲利普；我英俊、诚实和幽默。”菲利普。

“我曾经以为自己是个简单的人，我也以为简单不仅仅局限于想法。比如，我冷淡对待一切；把冷淡作为简单的一种形式。我爱好阅读、电影和各种音乐；我也爱好在阳光下散步，要么开车出去；我是体育迷，但有时候当我站在远处看待“迷”，也是一个错误。”菲利普。

水并不冰凉，就如珍妮此刻的心，和她即将想要以心情对付的所有人，报以充满深情的回复：“我睡了意大利人。”这是自我认识珍妮以来，最搞不懂的她的推诿。

十月的新浪博客：

http://blog.sina.com.cn/xiaojun701

留言信箱：

1523187841@qq.com